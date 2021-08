„Dass es im August einen kalten Abschnitt gibt, ist durchaus gewöhnlich“, beruhigt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet im SALZBURG24-Interview.

Auffallend viele Niederschläge bis Juli

Dieses Jahr erkennt der Meteorologe jedoch eine Besonderheit: Die Wetterlage sei oft unstabil. Auffällig seien die häufigen Niederschläge, die bis Juli niedergegangen sind.

Klimawandel verändert Jetstream

Generell steche heraus, dass es oft wochenlange Trockenphasen oder im Gegensatz dazu häufig Schauer und Gewitter gebe anstatt von durchgängigen, gleichmäßigen Wetterphasen. Eine mögliche Erklärung dafür würden einige Studien liefern. Demnach wehe der sogenannte Jetstream, das sind hoch gelegene Starkwindbänder, aufgrund des Klimawandels in großen Wellen über die Nordhalbkugel der Erde und verlaufe nicht mehr so parallel von West nach Ost, wie es früher einmal der Fall war. „Wenn ein Hochdruckgebiet dann auf einen Ort trifft, führt das zu Hitze und Trockenheit, bei Tiefdruckgebieten wird es kühler und es gibt Niederschläge“, erklärt Zimmermann vereinfacht. Aufgrund der großen Wellen werde dies immer extremer. Jedoch merkt er an, dass diese Erklärung für die Wetterbedingungen im Sommer zwar als wahrscheinlich gilt, im Winter sei das aber noch umstritten.

Große Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter

Eine Besonderheit Salzburgs sei zudem, dass das Bundesland genau in einem Übergangsbereich zwischen Wärme im Osten und Kälte im Westen liege. „In Vorarlberg, der Schweiz oder Frankreich war der Sommer zum Beispiel bisher besonders verregnet.“ Diese besondere Lage bringe eine große Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter.

Morgenstunden in Salzburg kühl

Eines steht aber fest: Vor allem in den frühen Morgenstunden bleibt es derzeit kühl in Salzburg. Der kälteste Ort war heute Krimml (Pinzgau) mit 7,6 Grad, in Bad Gastein (Pongau) hatten wir 8,3 Grad. Etwas wärmer war es zum Beispiel in Bischofshofen (Pongau) mit 13 Grad. Diese Tiefstwerte seien über einige Tage hinweg nicht außergewöhnlich. Grund dafür ist laut Zimmermann, dass die Täler bei klaren Nächten stärker abkühlen. Das spüre man dann noch stärker, wenn die Luftmassen ohnehin nicht so warm seien.

Temperaturen im Mittel

Die Temperaturen liegen in Salzburg grundsätzlich aber noch im Bereich des langjährigen Mittels. Von 1991 bis 2020 lag das Mittel bei den Tagestemperaturen am 3. August in der Landeshauptstadt bei 20 Grad, in St. Johann im Pongau bei 18 und in Saalbach (Pinzgau) bei 16 Grad. Die Tiefstwerte liegen in Tamsweg (Lungau) bei durchschnittlich 10 und in Zell am See (Pinzgau) bei 13 Grad. Bei den durchschnittlichen Tageshöchstwerten sind es 25 Grad in St. Johann, 26 Grad in der Stadt Salzburg und 24 Grad in Tamsweg.

Wetter bleibt unbeständig

Wie sieht nun in den kommenden Tagen aus? „Dieser unbeständige Charakter wird sich noch in den kommenden Tagen fortsetzen. Am Mittwoch und Donnerstag ist mit Regen und einer Abkühlung zu rechnen.“ Am Samstag wird es dann noch einmal sommerlich und föhnig. „Schon am Abend kommt es dann aber erneut zu einer Kaltfront, die Schauer und Gewitter bringt.“ Das führt zu einer Abkühlung am Sonntag. Mit einer stabileren Wetterlage rechnet Zimmermann frühestens in zehn Tagen.

Sommer bleibt noch

Obwohl das keine hochsommerlichen Temperaturen sind, gibt der Meteorologe Entwarnung: „Ich glaube nicht, dass der Sommer schon vorbei ist.“ Es könne zwar sein, dass der Hochsommer gerade in den Bergen seine Hochphase bereits hinter sich hat. „Bis 20. August sind aber mit einer guten Föhnlage und einem stabilen Hochdruckgebiet immer wieder Tage mit Höchstwerten von bis zu 30 Grad möglich.“

