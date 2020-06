Sommer nimmt langsam Fahrt auf

Der Alpenraum liegt in den kommenden Tagen am Rande eines Höhentiefs mit Kern über der Biskaya. Am Mittwoch gibt es zwar noch teils kräftige Gewitter im Südosten des Landes, am Donnerstag lässt der Tiefdruckeinfluss aber nach. Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (www.uwz.at) gelangen mit einer südlichen Höhenströmung warme Luftmassen ins Land und besonders am Freitag und Samstag gibt es verbreitet sonniges Sommerwetter mit bis zu 30 Grad. Zum Sonntag hin steigt die Gewitterneigung neuerlich an.

Am Mittwoch dominieren meist die Wolken und von Beginn an gehen im Norden und Nordosten teils kräftige Regenschauer nieder. Tagsüber kommt im Süden und Osten gelegentlich die Sonne zum Vorschein, in der feuchten Luft bilden sich aber rasch wieder Quellwolken. „Ab etwa Mittag entstehen vor allem von Mittelkärnten über die südliche Steiermark bis ins Mittelburgenland kräftige Gewitter“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Lokal kommen dabei ergiebige Regenmengen in kurzer Zeit zusammen und es besteht die Gefahr von kleinräumigen Überflutungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad am Arlberg und knapp 23 Grad im Südosten.

Wetterbesserung am Donnerstag

Der Donnerstag beginnt im Norden und Westen mit einigen Wolken und vor allem in Vorarlberg fällt mitunter noch etwas Regen. Im Laufe des Vormittags setzt sich aber besonders abseits der Alpen oft die Sonne durch. Der Nachmittag verläuft dann meist freundlich und bis auf lokale gewittrige Schauer in den Bergen auch meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 26 Grad mit den höchsten Werten im äußersten Osten.

Badewetter am Freitag und Samstag

Am Freitag gelangen etwas trockenere Luftmassen nach Österreich, somit scheint bei nur harmlosen Wolken im ganzen Land häufig die Sonne. Lediglich im Marchfeld und im Weinviertel nimmt die Gewitterneigung am Nachmittag leicht zu. „Die Temperaturen steigen kräftig an, im Oberinntal gibt es bereits bis zu 29, vereinzelt auch 30 Grad“, so Spatzierer. „Auch am Samstag scheint häufig die Sonne und bei Höchstwerten bis 30 Grad gibt es in weiten Teilen des Landes gutes Badewetter“. Am Nachmittag sind aber besonders in den westlichen Nordalpen sowie vereinzelt auch im äußerten Osten kräftige Wärmegewitter zu erwarten.

Am Sonntag neuerlich unbeständig

Am Sonntag greift ausgehend von Norditalien ein weiteres Höhentief auf den Alpenraum über. Die Schauer- und Gewitterneigung nimmt somit neuerlich zu, gebietsweise sind auch wieder kräftige Gewitter möglich. Im Osten bleibt es sommerlich warm, im Westen gehen die Temperaturen spürbar zurück.

(Quelle: SALZBURG24)