Rund 5.800 Sammel-Spielkarten im Wert von über 80.000 Euro soll ein Einbrecher Ende vorigen Jahres aus einem Geschäft in der Mozartstadt gestohlen haben.

Gestohlene Spielkarten gleich verkauft

Beim Versuch, die Spielkarten mit einem Bekannten in Wien zu Geld zu machen, ist der Mann nun aufgeflogen. Nach anfänglichem Leugnen gab der 34-Jährige den Diebstahl zu, berichtete die Polizei am Donnerstag. Ein gutes Drittel der Karten hatte er bereits verhökert, den Rest konnte die Polizei sicherstellen.

Einbruch in Salzburg-Maxglan

Der Salzburger soll in der Nacht auf den 31. Dezember mit einem nachgemachten Schlüssel in das Geschäft eingedrungen sein. Er brach zwei Spinde auf und stahl daraus die Karten (Magic: The Gathering, Pokémon und Yu-Gi-Oh). Den ersten Schwung davon brachte er im Februar in zwei Wiener Geschäften an den Mann. Als er dort Ende März gemeinsam mit einem 24-jährigen Freund erneut Karten verkaufen wollte, verständigte einer der Geschäftsbesitzer die Polizei, weil er inzwischen vom Einbruch in Salzburg erfahren hatte.

Anfangs sagten die beiden, dass die Karten aus ihren eigenen Sammlungen stammen, bei einer neuerlichen Befragung legte der 34-Jährige dann ein Geständnis ab. Die im Wiener Geschäft und in der Wohnung des in Salzburg lebenden Serben sichergestellten Karten wurden dem Kaufmann in Salzburg zurückgegeben. Mehr als 2.000 Karten waren aber bereits weg, sodass sich der Schaden letztlich auf knapp 22.000 Euro beläuft.

