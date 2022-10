Mitte März dieses Jahres wurde das Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine im Salzburger Messezentrum eröffnet. Am morgigen Freitag wird die vom Roten Kreuz betriebene Einrichtung in die Münchner Bundesstraße 158 übersiedelt. Das teilte das Land Salzburg am Donnerstag in einer Aussendung mit. Zwischenzeiltich wurden im Ankunftszentrum bis zu 150 Personen pro Tag erfasst.

Land Salzburg/Neumayr Jeden Tag bis zu 150 Ukraine-Flüchtende im Messezentrum Salzburg Das Ankunftszentrum für Flüchtende aus der Ukraine im Salzburger Messezentrum ist nun seit knapp einer Woche in Betrieb. Täglich werden seither 100 bis 150 Menschen betreut. Das Rot-Kreuz-Quartier …

Stabile Lage in Salzburg

Die Lage in Bezug auf die Vertriebenen aus der Ukraine sei in Salzburg aber derzeit stabil. Es halten sich rund 3.000 Vertriebene aus der Ukraine im Bundesland Salzburg auf, rund 2.700 von ihnen sind in der Grundversorgung. "Seit Monaten bewegen sich die Ankunftszahlen in sehr niedrigen Bereichen, pro Woche bleiben zwischen zwei und zehn Personen wirklich in Salzburg und müssen längerfristig versorgt werden, was uns mit allen Partnerorganisationen sehr gut gelingt. Gleich geblieben ist, dass die meisten weiter reisen möchten - meist nach Deutschland", erklärt der stellvertretende Vertriebenen-Koordinator des Landes, Markus Ebner.

Derzeit werde nicht mit massiv mehr Ankünften gerechnet. Man könne aber flexibel reagieren und rund 400 Plätze in Transitquartieren innerhalb von ein paar Stunden bereitstellen.

Ukraine-Ankunftszentrum übersiedelt

Die Räumlichkeiten in der Münchner Bundesstraße werden demnach bei laufendem Betrieb bezogen und dienen als Administrations- und Beratungsbüros, nicht für die Übernachtung. "Zuallererst können sich die geflüchteten Menschen nach ihrer Ankunft ausruhen und verpflegen. Im Zuge der Registrierung wird auch ein Corona-Test durchgeführt", erklärt Ulf Bergstätter, Leiter des Ankunftszentrums und fügt hinzu: "Wenn die Menschen in Salzburg bleiben wollen, werden sie direkt im Ankunftszentrum polizeilich erfasst und im Anschluss vermitteln wir eine Bleibe in einem Grundversorgungsquartier."

Hilfe für Vertriebene rund um die Uhr erreichbar

Das Ankunftszentrum ist von Montag bis Sonntag von 10 bis 13 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 19 Uhr als erste Anlaufstelle für die Vertriebenen aus der Ukraine geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten sind Mitarbeiter des Roten Kreuzes telefonisch rund um die Uhr unter +43-664-6293507 erreichbar. "Wir vermitteln dann auch außerhalb der Öffnungszeiten sofort ein Transitquartier, sodass diese erste Versorgung jederzeit gewährleistet ist", erklärt Bergstätter.

Vorbereitungen für den Winter

"Die Lösung jetzt in der Münchener Bundesstraße reicht völlig, wenn man sich die Zahl der aktuellen Ankünfte anschaut. Für den Winter und den Fall, dass wieder mehr Vertriebene zur Flucht aus dem Kriegsgebiet gezwungen werden könnten, haben wir vorgesorgt, können sehr schnell gemeinsam mit dem Roten Kreuz das Ankunftszentrum in der Messe wieder hochfahren. Wie gesagt: Wir bleiben so effizient wie nötig und bestmöglich vorbereitet für mehr Ankünfte von Vertriebenen aus der Ukraine", so Ebner.

(Quelle: SALZBURG24)