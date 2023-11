Kein Stillstand bei AYMZ: Mit einer neuen EP, einer eigenen Dokumentation und anstehenden Touren steht der in Wien lebenden Salzburger:in eine spannende und fordernde Zeit bevor. Doch der Reihe nach. Nach der Veröffentlichung des Albums "Pyrolyse" im Oktober des Vorjahres liefert AYMZ am Freitag (1. Dezember) eine vier Songs umfassende EP ab.

Im Videointerview hat uns AYMZ genau von den Vorhaben erzählt:

Der Grund für die EP war dabei finanzieller Natur, wie AYMZ im Interview mit SALZBURG24 am Mittwoch ganz offen erklärt: "Wir haben für das eigene Label eine Förderung erhalten. Diese Gelder gibt es aber nur, wenn innerhalb eines Jahres zwei EPs veröffentlicht werden." Den Sommer über arbeitete AYMZ also an der Platte und hatte dabei eine ganz klare Vision im Kopf – doch dann kam alles ganz anders.

"Mein Herz ist gebrochen"

"Mein Herz ist gebrochen, und zwar so richtig. Das hat mich ordentlich aus der Bahn geworfen und dazu geführt, dass alles weg war von dem, was ich mir zuvor überlegt hatte", gibt die Musiker:in Einblick. Versuche, am vorhandenen Konzept festzuhalten, scheiterten. "Ich habe mir dann gesagt, dass ich nun genau ein Mal versuche, über diesen Herzschmerz zu schreiben. Und dann ist der Song ‚Allerletzter Tag‘ entstanden", so AYMZ weiter.

Songs für EP als Therapie

Das Schreiben an der EP wurde für AYMZ in dieser schwierigen Zeit zur Therapie. "So eine queere Trennung kann emotional unfassbar tief gehen und komplex sein – das hat mein Leben total eingenommen. Im Endeffekt ist diese EP dann zu einem Pflaster geworden und ermöglichte es mir, mit der ganzen Situation klarkommen zu können." Letztendlich gehe es auf der Platte darum loslassen, abschließen und nach vorne blicken zu können.

Mit brachialer Ehrlichkeit und auch Offenheit gelingt es AYMZ, nicht nur hochemotionale Texte zu schreiben, sondern auch eine tiefgreifende Bindung zu den Fans herzustellen. "Ich glaube, ich brauche das ein Stück weit", verrät die Musiker:in. "Im Endeffekt nehme ich mich in der Sache aber nicht so wichtig. Wenn es da draußen Leute gibt, die durch ähnliche Situationen gehen und denen das vielleicht helfen könnte, so etwas zu hören – das ist für mich so viel mehr wert, als mich abzugrenzen und so etwas nicht zu zeigen."

Neben dem Schreiben neuer Songs, Aufnahmen im Studio oder Live-Auftritten, arbeitet AYMZ auch noch an einem ganz neuen Projekt: Einer Dokumentation über den eigenen Werdegang. Das Projekt ergab sich nach einem Auftritt beim Reeperbahn-Festival in Hamburg, bei dem AYMZ mit Vertretern des Instrumentehändlers Thomann ins Gespräch kam. "Wir haben nach der Show geredet und ich habe ihnen gesagt, dass ich extrem gerne mit ihnen zusammenarbeiten würde. Thomann sieht irgendetwas in mir, bei dem sie der Meinung sind, dass es sich lohnt, einzusteigen und zu helfen."

Dokumentation zeigt Werdegang von AYMZ

Daraufhin wurde die Idee zur Dokumentation über den Weg einer Independent-Musiker:in geboren. Gezeigt werden sollen etwa die Anfänge in Salzburg, der Wechsel von Amy Wald zu AYMZ bis hin zum aktuellen EP-Release. Im Mittelpunkt stehen die Höhen und Tiefen sowie Schwierigkeiten, denen junge Musiker:innen in diesem Business ausgesetzt sind. "Im Endeffekt geht es um mich, was sich einfach surreal anfühlt", sagt AYMZ mit einem Lächeln.

Die 45 Minuten lange Doku soll im Frühling in drei Kapiteln aufgeteilt auf YouTube erscheinen. AYMZ plant dabei auch eine Tour durch heimische Kinos.

Tour durch Österreichs Jugendzentren

Zuvor allerdings steht noch eine Tour mit der aktuellen EP an: In der nächsten Woche ist AYMZ bei drei Auftritten in Deutschland unterwegs, weiter geht es im Februar mit Shows in Österreich. "Wir haben uns gedacht, bevor das Ding so richtig groß wird, wollen wir noch einmal zurück zu den Wurzeln, spielen in Jugendzentren und stopfen die so richtig voll." Dabei ist AYMZ am 24. Februar auch im Salzburger Corner zu sehen.

Die neuen Projekte geben der Musiker:in jedenfalls Kraft und Hoffnung. "Es ist fühlt sich wirklich gerade so an, als würde das Ding endlich aufgehen. Ich muss noch immer sehr viel lernen, aber ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass ich ehrlich bereit dafür bin, dass das Projekt größer wird", gibt sich AYMZ voller Tatendrang.

(Quelle: SALZBURG24)