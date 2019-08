Am Dienstag und am Mittwoch sorgten zwei Flamingos in der Landeshauptstadt für Aufregung. Sie unternahmen eine Spritztour im Almkanal und mussten von Polizei und Feuerwehr anschließend gerettet werden. Nicht stören lassen hat sich durch den Trubel ein Biber. Nahe des Fundorts des zweiten Flamingos – gleich beim Müllnerbräu – hat er es sich gemütlich gemacht und sich in aller Ruhe geputzt.

Öfter Biber-Sichtungen in Maxglan

Laut Almmeister Wolfgang Peter gibt es rund um die Alm schon seit einigen Jahren immer wieder Biber-Sichtungen. „Normal sieht man ihn im Bereich der St.-Peter-Weiher, beim Bräustübl sonst eher nicht“, schildert er gegenüber S24. Vor zwei Jahren habe man aber schon einmal einen Biber in Maxglan gesichtet.

Gundi Habenicht weiß, dass sich die Biber vor allem entlang der Altglan bewegen: „Es ist aber unwahrscheinlich, dass sie dort ein Revier haben“, sagt die Biber-Beauftragte. Am ehesten sieht man die Tiere im Frühling, wenn sich die jungen Biber auf Wanderschaft machen. Dabei kundschaften sie oft jahrelang die Umgebung aus, bis sie einen geeigneten Platz für ein Revier finden. Anzutreffen seien sie in diesem Fall überall, wo es Wasser gebe, erläutert die Expertin.

Biber in der Stadt heimisch

Im Salzburger Stadtgebiet sind mehrere Biber bekannt. In Hagenau gibt es ein Revier, ebenso am Leopoldskroner Weiher. Früher war auch in Freisaal ein Nager beheimatet, den Spuren nach dürfte er aber weitergezogen sein. In der näheren Umgebung der Landeshauptstadt sind ein bis zwei Biber am Mühlbach in Wals (Flachgau) heimisch, von Elsbethen (Flachgau) bis Hallein (Tennengau) ist das Salzachgebiet dann schon dicht besiedelt.

FMT-Pictures/MW Der Biber hat es sich direkt beim Schwemmgutrechen am Parkplatz des Müllner Bräus gemütlich gemacht.

Dämme in Saalfelden entfernt

„Der Biber hat einen hohen Raumanspruch, das führt bei der heutigen Gestaltung der Ufergebiete zwangsläufig zu Problemen“, erzählt Habenicht. So gebe es beispielsweise in Saalfelden (Pinzgau) Dämme, die entfernt werden müssen, damit der Hochwasserschutz nicht nutzlos wird. In den Wintermonaten sei man vor allem damit beschäftigt, angenagte Bäume zu fällen. Für landwirtschaftliche Flächen gebe es auch Entschädigungszahlungen bei Biber-Schäden.

Biber waren ausgestorben

Wenn sich ein Biber zeigt, dann passiere das am ehesten im Stadtgebiet. So wie am Mittwoch in Mülln. „Da sind die Biber die Menschen gewöhnt und man kann sie beobachten.“ Gefahr gehe vom Biber am Festland keine aus. Sucht man sich zum Schwimmen allerdings ein Plätzchen nahe eines Biberbaus und das auch noch mit Hund, könne das Tier zur Verteidigung ausrücken. „Dann attackiert er kurz und signalisiert: ‚Verschwinde aus meinem Revier‘. Hunde können da durchaus kleine Verletzungen davontragen“, warnt die Expertin.

Bei der letzten Biber-Zählung gab es 2017 im ganzen Bundesland 250 Biber in 60 Revieren. Habenicht rechnet damit, dass die Zahl auch weiter kontinuierlich ansteigen wird. Ab 1869 gab es in Salzburg übrigens mehr als 100 Jahre lang keine Biber. Erst 1983 hat der Naturschutzbund die Biber wieder angesiedelt.

