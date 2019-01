Als Ziele für den Urnengang in fünfeinhalb Wochen gab Auinger das Verteidigen der Position 1 und damit der "treibenden Kraft in der Stadt" sowie weiterhin zwei Sitze in der fünfköpfigen Stadtregierung aus.

Bürgermeister-Wahl: Stichwahl als persönliche Schmerzgrenze

Und er will zumindest in die Bürgermeister-Stichwahl kommen, was für ihn auch die persönliche Schmerzgrenze darstellt. "Wenn nicht, dann war es das auch für mich, das ist klar. Dann müsste ich zur Kenntnis nehmen, dass meine Arbeit der vergangenen 14 Monate nicht honoriert wird." Ein Rückkehrrecht in seinen früheren Betrieb - die Porsche Holding - hat Auinger nicht. Optimistisch stimmten ihn aber Umfragen, ein Rückblick auf seine bisherige Arbeit und die Tatsache, dass ihn bei der letzten Wahl 40 Prozent der Menschen überhaupt noch nicht gekannt hätten, was jetzt nicht mehr der Fall sei. Auinger verlor Ende 2017 in der Stichwahl nur um knapp 300 Stimmen.

Auinger will Zusammenarbeit mit Bürgerliste fortsetzen

Grundsätzlich möchte Auinger auch künftig die Zusammenarbeit mit der Bürgerliste (Grüne) fortsetzen. "Wir haben im Herbst bei den Budgetverhandlungen gesehen, wie ein Kulturbudget ohne SPÖ aussehen würde. Mit einer Mehrheit von ÖVP und FPÖ würde es 40 Prozent der freien Kulturszene nicht mehr geben, das war jetzt nur mehr mit einer Stimme abgesichert. Also, um diese Mehrheit wird es bei der Wahl schon gehen."

Sehr spannend werde allerdings, wieweit sich die Bürgerliste nach der personellen Erneuerung Richtung ÖVP nähere, denn die neue Spitzenkandidatin Martina Berthold komme doch aus einer Koalition mit der Volkspartei (als Landerätin, Anm.). Mit Abstrichen seien weiterhin auch die NEOS möglicher Partner, etwa sozialpolitisch, und auch die ÖVP bleibe das in vielen Bereichen. Probleme hat Auinger allerdings mit ÖVP-Klubchef Christoph Fuchs, den er als "destruktiv" und "Schattenbürgermeister" bezeichnete, der in seinen (Auingers, Anm.) Ressorts versucht habe, seit seinem Amtsantritt vor 14 Monaten alles zu verhindern. Das wies Fuchs wies im APA-Gespräch entschieden zurück. "Ich torpediere seine Arbeit nicht. Aber er baut nur Luftschlösser, da brauche ich nicht viel zu tun, bis diese in sich zusammenbrechen", so der schwarze Klubobmann.

SPÖ wieder deutlich "roter" in der Stadt Salzburg

Inhaltlich positioniert sich der SPÖ-Bürgermeisterkandidat deutlich pointierter und "roter" als seine Partei in den vergangenen Jahren. So möchte er künftig bei der Umwidmung von Grundstücken in Bauland auch eine 100-prozentige Nutzung für den geförderten Mietwohnbau vorschreiben - was allerdings Landesrecht ist. Die Stadt solle dann diese Gründe ankaufen und im Baurecht günstig vergeben, um leistbare Wohnungen zu ermöglichen oder selbst wieder im Wohnbau aktiv werden. Außerdem schlägt Auinger beim Thema leer stehende Wohnungen - in der Stadt Salzburg sind das geschätzte 4.000 - vor, dass der Zugewinn durch die jährliche Immobilienpreis-Steigerung zur Gänze als Abgabe abzuführen sei. "Dann schaue ich mir an, wie viele leer stehende Wohnungen auf den Markt kommen. Das ist keine Enteignung, das ist nur gerecht. Da muss man einmal brutal hineinfahren."

Weniger Individualverkehr in der Altstadt

"Keine Denkverbote mehr" möchte Auinger auch beim jahrzehntelangen Dauerthema Verkehr. "Derzeit gibt es Straßen, wo sich ein Radweg gerade ausgeht, aber es kann auch ein Radweg werden, wo das Auto nachrangig im Schritttempo maximal nachfahren darf." Vor allem müsse im Kern der Altstadt der Individualverkehr weiter reduziert werden. "Da muss man auch ideologisch ein paar Hindernisse überspringen, da wird man sich vielleicht sogar bei mir wundern." Auch beim Thema eingeschränkte Zufahrtssperre in die Innenstadt (Neutor-Sperre) oder City-Maut würden bereits Gespräche geführt, wobei die Frage sei, ob es gleich eine Sperre sein müsse. Hier sei der Knackpunkt, den Menschen schon im Vorhinein ein Konzept vorzulegen, was sie davon als Mehrwert haben. Ansonsten hätten immer die Gegner die Oberhand.

