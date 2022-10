"Couchgeflüster" liefern Ratgeber für alle Liebes-Lagen

„Hallo, wir sind Sinah…“ „…und Leonie!“ Vielen Podcast-Fans dürfte dieser Einstieg bekannt vorkommen, fängt so immerhin der erfolgreichste Beziehungs-Podcast Österreichs an, der bereits mehr als eine Million Mal gestreamt wurde. In „Couchgeflüster“ sprechen die Journalistin Sinah Edhofer und die Bloggerin Leonie-Rachel Soyel ohne Tabus über Liebe, Sex und Dating.

"Couchgeflüster" auf Lese-Tour

Dass die beiden genug Geschichten auf Lager haben, um ein ganzes Buch zu füllen, haben sie kürzlich bewiesen. Mit „Couchgeflüster: Ein ehrliches Buch übers Erwachsenwerden“ sind die beiden aktuell auf Lese-Tour quer durch Österreich. Auch in der Stadt Bibliothek Salzburg haben sie Halt gemacht und vor knapp 100 Besucher:innen das Kapitel „Gestrandet auf Fuckboy-Island“ vorgelesen.

Fuckboys und gemeine Dating-Fallen

Ein Fuckboy, also ein zumeist junger Mann, der es nur auf das Eine abgesehen hat und ernsthafte Beziehungen scheut wie eine Katze das Wasser, sei eine Dating-Falle, in die laut Edhofer und Soyel so gut wie jede Frau schon einmal getappt sein dürfte. „Es ist schon ein bisschen gemein, dass man immer genau das haben will, was man sowieso nicht haben kann“, schmunzelt Soyel. „Und sie sagen einem auch immer, was man gerade hören will“, stimmt Edhofer zu.

Ratgeber für (fast) problemfreies Erwachsenwerden

Was ist der Unterschied zwischen einem Macho und einem Fuckboy? Wo kann man überhaupt noch jemanden kennenlernen? Und bin ich überhaupt bereit für eine feste Beziehung? Diesen und weiteren Fragen haben sich Edhofer und Soyel in ihrem Buch gewidmet und versuchen so ihren „Lauschis“, wie sie ihre Zuhörer:innen liebevoll nennen, die Liebe und das Erwachsenwerden zumindest ein wenig leichter zu machen.

Soyel: "Zum Dating gehört Drama"

Aber auch das eine oder andere kleine oder große Problem gehöre dazu, wie sie dem Salzburger Publikum erklären. Das ist es auch, was sie jungen Frauen mitgeben wollen, so Soyel im SALZBURG24-Interview: „Genießt das Dating-Leben und macht, worauf ihr Lust habt. Ich verspreche euch, in zehn Jahren erinnert sich niemand mehr daran, wen ihr gedatet habt.“ Denn zum Dating gehöre nun mal auch ein bisschen Drama, erklärt sie. „Fast jedes schlechte Date ist zumindest eine gute Geschichte – oder in unserem Fall eine Podcast-Folge.“

