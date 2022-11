Darum sind Bäume am Residenzplatz orange umwickelt

Heuer in der ressourcenschonenden Variante, aber dafür kein Stückchen weniger präsent: Mit der Aktion „Orange the World“ will die Stadt Salzburg im Rahmen der „16 Tage gegen Gewalt“ ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Dazu wurden zwei Bäume auf dem Residenzplatz vom Club Soroptimist Salzburg mit orangenem Stoff umhüllt. „Mit der Aktion und der symbolischen Umwickelung der Bäume machen sie darauf aufmerksam, dass es großen Handlungsbedarf auf allen Ebenen für die Verbesserung von Rechten für Frauen in unserer Gesellschaft gibt“, heißt es in einer Aussendung der Stadt Salzburg.

Heuer umwickelte Bäume in Salzburg statt Beleuchtung

In früheren Jahren wurden Gebäude orange angestrahlt. Um Energie zu sparen, wurden heuer Bäume sichtbar umwickelt. „Gewalt an Frauen darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben“, so Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP). Dagegen müsse etwas getan werden.

Ähnlich sieht das auch Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ): „Erschütternde 28 Frauenmorde, die heuer bereits verübt wurden, zeigen, wie wichtig es ist darauf aufmerksam zu machen und die Betroffenen nicht alleine zurückzulassen.“ Mit einer Reihe von Angeboten stehe die Stadt Salzburg dafür ein, Betroffenen einen Ausweg anzubieten.

16 Tage gegen Gewalt an Frauen

Die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ finden jährlich zwischen dem 25. November, dem “Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen”, und dem 10. Dezember, dem “Internationalen Tag der Menschenrechte”, statt.

(Quelle: SALZBURG24)