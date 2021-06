„Jugend- und Kinderbetreuung ist eine der Kernkompetenzen der Stadt. Genauso wie im vergangenen Jahr ist es uns auch heuer in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern gelungen, eine breite Palette an Ferienangeboten auf die Beine zu stellen. Ich bin überzeugt, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ich möchte mich daher bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus aber auch bei allen Partnerinnen und Partnern für die Zusammenstellung dieses vielfältigen Programms in diesen außergewöhnlichen Zeiten bedanken. Dieser Einsatz kommt sehr vielen jungen Menschen zugute und ist ein ganz starkes Signal der Stadt Salzburg“, so Vizebürgermeister Bernhard Auinger.

Sommerkino, Skate-, Graffiti-, Kletter- und Calisthenics-Kurse

Vieles kann heuer wieder stattfinden, allen voran das beliebte Sommerkino. An fünf Dienstagen im Juli und August werden am Gelände des Salzachsees ausgewählte Filme gezeigt. „Nach der fordernden Corona-Zeit haben sich Salzburgs Kinder und Jugendliche einen unbeschwerten Sommer mehr als verdient. Aus der Jugendstudie wissen wir, dass unsere junge Bevölkerung sehr unter dem Kontaktverbot und dem Wegfall gemeinsamer Freizeit-Aktivitäten gelitten hat. Ich freue mich deshalb umso mehr, dass wir mit unserem Ferienprogramm dazu beitragen, den Kids einen tollen Sommer zu bescheren“, so Sozialstadträtin Anja Hagenauer. „Das Sommerkino wurde in der Jugendstudie sehr häufig genannt, und es freut sicher viele zu hören, dass es das heuer wieder gibt. Was die bestehenden Angebote der Stadt betrifft, so sind diese laut den Angaben durchwegs bekannt und auch beliebt. Ich habe mich auf Basis der Ergebnisse bemüht, vor allem die weniger bekannten Freizeit-Spots wie den Skater-Park oder die Calisthenics-Anlagen ins heurige Programm einzubauen. Der Fokus liegt auf Spiel, Spaß und Bewegung draußen, ich denke, es ist für jeden und jede etwas dabei“, ergänzt Jugendbeauftragter Paul Laireiter.

Schwimmkurse für Schwimmanfänger

Leider sind in diesem Schuljahr nur wenige zweite Volksschul-Klassen in den Genuss des Projektes Schulschwimmen gekommen. Aus diesem Grund hat die Stadt beschlossen, im Zuge des Sommerferien-Programmes mit der Wasserrettung und dem neuen Verband der Schwimmvereine in Salzburg vermehrt Schwimmanfänger-Trainings anzubieten. Die Schwimmtrainings finden von 12. Juli bis 20. August im Ayabad statt. Interessierte können sich direkt bei der Wasserrettung oder dem neuen Verband der Schwimmvereine anmelden. Damit die Preise für die Anfängerkurse sozial verträglich gestaltet werden können, wird sich die Stadt an den Kosten für Eintritte und Lehrschwimmbecken beteiligen. „Mein Dank geht an die beiden Projektpartner Wasserrettung und Schwimmverband, die nicht nur das Schulprojekt hervorragend abwickeln, sondern nun auch spontan diese Anfängerkurse abhalten. Sollte dadurch auch nur ein Kinderleben gerettet werden, haben sich diese Kurse mehr als gelohnt“, so der ressortzuständige Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger.

Auch umfangreiche „klassische“ Ferienbetreuung

Selbstverständlich ist auch die „klassische“ Ferienbetreuung über die bekannten Anbieter wie die Stadtferien, das Ferienspiel oder der Sommerspaß wieder mit von der Partie. Die städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen haben heuer nur drei Wochen geschlossen. Zudem bietet die Stadt gemeinsam mit dem Land Salzburg wieder eine sechswöchige Ferienbetreuung für Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen an der Sonderschule für körperbehinderte Kinder an. Die Lebenshilfe betreut die Kinder am Standort.

Das Ferienprogramm der Stadt 2021 im Detail

Sommerkino: Das Sommerkino ist ein Freiluft-Kino und findet heuer am Gelände des Salzachsees statt. Bei freiem Eintritt können die Zuseherinnen und Zusehern an fünf Dienstagen mit Einbruch der Dunkelheit einen Film genießen. Bei Schlechtwetter wird der Film im DASKino gezeigt. Die Information erfolgt am Vortag und wird über die Stadt-Salzburg Kanäle angekündigt.

Wann: Fünf Dienstage von 13. Juli bis 10. August (jeweils von 20:30 – ca. 23:00 Uhr)

Wo: Badesee Liefering – Salzachsee

Skate-Kurse: Bei den Kursen geht es um das Erlernen der „Basics“ am Brett und erste Trick-Versuche. Es können aber auch schon Fortgeschrittene etwas lernen, da individuelle Betreuung von zwei Trainerinnen und Trainern stattfindet. Equipment wird zur Verfügung gestellt.

Wann:

14.07. Girls Day

21.07. für Alle

09.08. für Alle

Jeweils 2 Workshops pro Datum:

WS 1 von 09:30 – 11:00 Uhr

WS 2 von 11:00 – 12:30 Uhr

Wo:

„The Cage“ – Alpenstraße, unter der Hellbrunner Brücke

Graffiti-Workshops: Unter der Anleitung von Graffiti-Künstlerinnen und Künstlern lernen die Kids grundlegende Techniken der Streetart-Kunst und dürfen nach theoretischem Input und ersten Versuchen am Papier auch an der Wand ihre Kunstwerke sprühen.

Wann:

23.07. Girls Day von 14:00 – 18:00 Uhr

29.07. für Alle von 14:00 – 18:00 Uhr

17.08. für Alle von 14:00 – 18:00 Uhr

18.08. für Alle von 14:00 – 18:00 Uhr

09.09. für Alle von 14:00 – 18:00 Uhr

Wo:

BWS-Lehen in der Strubergasse 27A



Kletter-Kurse: Seilklettern im Herzen der Stadt: An der Müllner-Schanze können die Kids ihre Klettertechnik unter Beweis stellen oder erlernen. Die Profis vom Verein „Freiluftleben“ zeigen den Kids die richtige Sicherungstechnik und wie man sich am Fels bewegt. Kletterausrüstung wird zur Verfügung gestellt.

Wann:

12.07. (Ersatztermin bei Schlechtwetter 13.07.) Kurs 1: 09:30 – 11:00 Uhr, Kurs 2: 11:00 – 12:30 Uhr

02.08. (Ersatztermin bei Schlechtwetter 03.08.) Kurs 1: 09:30 – 11:00 Uhr, Kurs 2: 11:00 – 12:30 Uhr

Wo:

Müllner Schanze

Calisthenics/ Street Workout-Kurse: Die Fitness-Anlagen in der Stadt sind cool und zahlreich vorhanden. Allerdings wissen nur die wenigsten, wie man sie wirklich nutzen kann. Beim Anfängerkurs für Calisthenics lernen Jugendliche den Spaß an Bewegung und am Training mit dem eigenen Körpergewicht.

Wann:

22.07. von 10:00 – 12:00 Uhr

26.07. von 10:00 – 12:00 Uhr

02.09. von 10:00 – 12:00 Uhr

Wo:

Fitness-/ Multifunktionsanlage am Franz Josef Kai

Rucksack-Sommer 2021: Lese- und Lernspaß im Stadtteil: Erfreulich ist, dass der Rucksack-Sommer 2021 wieder stattfinden kann. Zu diesen kostenlosen Sommeraktionen in verschiedenen Parks und Bewohnerservice-Stellen in der Stadt Salzburg, ist die ganze Familie eingeladen. Auch dabei stehen Spiel, Spaß, Bewegung und Leseförderung im Vordergrund. Durchgeführt wird die Aktion von den Stadtteil-Müttern gemeinsam mit den Bewohnerservice-Stellen und AVOS.

Stadtferien - Spiel & Spaß für Volksschulkinder: In den Volksschulen Itzling, Lehen, Parsch, Nonntal und Maxglan 2, 12. Juli bis 10. September

Mit den Stadtferien erleben Ihre Kinder spannende, abenteuerliche und vergnügte Sommerferien und die Eltern wissen Ihr Kind bestens betreut. Die Kinder besuchen interessante Orte wie das Haus der Natur, die Festung, den Tiergarten. Weiters können sich die Kinder sportlich beim Schwimmen, Ballspielen oder auf Spielplätzen austoben. Zu den Stadtferien: schuelerbetreuung.at

Sommerspaß auf der Insel (Haus der Jugend) und Kolpinghaus: Sportliche Aktivitäten, Ausflüge und vielseitige Workshops warten auch heuer wieder beim „Sommerspaß“ auf Jugendliche zwischen 9 und 15 Jahren.

12.07.2021 – 13.08.2021 auf der Insel

16. August bis 10. September 2021 im Kolpinghaus



NEU: "Inklusive Ferienbetreuung": Der Verein "AllWin:clusive" bietet heuer im Rahmen der Sommerbetreuung in der Insel als Pilotprojekt eine Woche lang „inklusive Sommerbetreuung“ an. Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung können so am regulären Sommerbetrieb teilnehmen und erhalten Unterstützung durch eine Betreuungsperson, wenn diese benötig wird.

Ferienspiel der Kinderfreunde: "Ferien zu Hause - da ist was los!“

Da Kinder mehr Ferien, als Erwachsene Urlaub haben, ergeben sich daraus manchmal einige Probleme. Langeweile bei den Kindern und Sorgen bei den Eltern. Das Ferienspiel unter dem Motto "Ferien zu Hause - da ist was los!" der Kinderfreunde und Kinderfreundinnen Salzburg ist die Lösung, denn qualitätsvolle Ferienbetreuung ist eine Herzensangelegenheit!

Sommerkurse der Volkshochschule: Vorbereitungskurs für SchülerInnen der NMS der Stadt Salzburg ab 30.08.2021.

Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschulen aller Schulstufen werden auf das nächste Schuljahr vorbereitet. Bei der Bildungsmaßnahme handelt es sich nicht um Nachhilfe oder um Vorbereitung auf eine Nachprüfung, sondern es geht darum, lernschwachen Schülerinnen und Schülern zu helfen, den Stoff vom Vorjahr aufzufrischen und so besser ins neue Schuljahr zu starten.

Sommerschule 2021: Die Sommerschule 2020 war ein Erfolgsprojekt und wird daher in den letzten beiden Wochen der Sommerferien 2021 fortgesetzt. Das Angebot wird auf die Unterrichtsgegenstände Deutsch, Mathematik und Sachunterricht in der Primarstufe beziehungsweise Deutsch und Mathematik in der Sekundarstufe Allgemeinbildung ausgeweitet. Die Sommerschule ist ein zweiwöchiges Programm zur individuellen und gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern und zur Festigung der Unterrichtssprache Deutsch, um drohenden Bildungsnachteilen aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen während der Schulschließungen in Folge der COVID-19-Pandemie entgegenzuwirken und eine gute Vorbereitung auf den Unterricht im kommenden Schuljahr zu ermöglichen.

Sport-​​Angebote: ASKÖ Sommersportwoche: Die Sommersportwochen für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren bieten Bewegung, Sport und Spaß mit einer Ganztagesbetreuung durch qualifiziertes Personal. In Zusammenarbeit mit Vertretern verschiedener ASKÖ-Vereine können die Kinder unterschiedliche Sportarten ausprobieren und kennenlernen. Neben einem vielseitigen Sportangebot wie Slackline, Fußball, Street Racket, Breakdance, Karate, Flag Football, Hip-Hop, Check your Limits uvm. werden auch die sozialen Kompetenzen erweitert und neue Freundschaften geschlossen!

Termine 2021

12.07. - 16.07. Actionweek

19.07. - 23.07. Actionweek

26.07. - 30.07. Actionweek

02.08. - 06.08. Lernen miteinander und voneinander, Inklusionswoche

30.08. - 03.09. Sport und Englisch

Mach mit Sommercamp: kostenloses Fußballtraining von Mädchen für Mädchen (für alle Mädchen der 3. und 4. Volksschule)

CAMP Woche 1: Montag, 09.08. – Freitag, 13.08.2021

CAMP Woche 2: Montag, 16.08. – Freitag, 20.08.2021

Veranstaltungsort: Sportplatz MS Parsch/Schlossstraße

Adresse: Schlossstraße 19, 5020 Salzburg

Anmeldung: salzburg@kickmit.at

Rückfragen an Manu Pleninger, Standortleitung, 0662/84 92 91 68

Sommerprogramm der Sportunion: Auch die Sportunion bietet mit „Sports4Fun“, einem Trendsport-Festival und einem „Fun. Sport & Chill Weekend“ spannende Angebote. Sicher ein Highlight sind die Riversurf-Workshops auf der Almwelle, bei denen Jugendliche erste theoretische und praktische Erfahrungen mit dem actionreichen Wassersport machen können (Details siehe Beilage).

Sommerprogramm der ASVÖ: Auch der dritte Dachverband bietet attraktive Angebote in den großen Sommerferien: Ob bei einer „Skate-School“, dem Jugend „Sommercircus im CTC“ oder dem „Lions Camp & Cup“ – da ist auch immer viel los.

