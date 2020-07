Drei weitere Corona-Infizierte bei Polizei

Ausständig seien noch die Ergebnisse von acht weiteren Polizeimitarbeitern, die nachträglich zur Testung geschickt worden sind. Wie viele Personen aus dem Umfeld der beiden Dienststellen von den Gesundheitsbehörden in Quarantäne geschickt (Kategorie I) oder als verkehrsbeschränkt (Kategorie II) eingestuft werden, war zunächst nicht bekannt. Die beiden Inspektionen bleiben derzeit noch gesperrt.

In Salzburg melden die Behörden unterdessen vier neue Infektionen in einem Asylquartier in Bergheim (Flachgau). Auch hier werden die Kontakte der Erkrankten derzeit erhoben. Bereits im März war das Haus schon einmal unter Quarantäne gestellt worden.

Müssen sich Lokalgäste künftig registrieren?

Unterdessen denkt das Land an, Lokalgäste in der Gastronomie registrieren zu lassen. Im Falle von Infektionen unter den Besuchern soll das den Gesundheitsbehörden die Kontaktnachverfolgung erleichtern. Das ist etwa in Deutschland bereits seit Mai der Fall. Dort müssen Gäste etwa Name und Telefonnummer angeben, die Regelungen sind aber von Bundesland zu Bundesland verschieden. In Salzburg könnten schon ab nächster Woche entsprechende Formulare in Restaurants und Bars aufliegen.

"Wir sind aber derzeit erst in der Ausarbeitungsphase", sagte Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz am Donnerstag zur APA. "Wir müssen auch schauen, wie sich das datenschutzrechtlich vereinbaren lässt." Eine Verpflichtung zur eine Eintragung solle es aber nicht geben. Zuletzt war es in Salzburg zwei Mal zu Aufrufen an Lokalgäste gekommen, sich bei den Behörden zu melden. In einem Burger-Lokal und einer Cocktail-Bar hatten sich jeweils eine infizierte Person aufgehalten.

In Salzburg wurden mit Stand Donnerstag, 11.30 Uhr, bisher 1.323 Personen positiv auf Covid-19 getestet, ein Plus von fünf gegenüber dem Mittwochnachmittag. Die Zahl der aktiv Infizierten im Bundesland beträgt derzeit 51.

(Quelle: SALZBURG24)