Dreifacher Tankstellenraub in Schallmoos geklärt

Jener Mann, der am 29. März, am 4. und am 12. April jeweils dieselbe Tankstelle in der Gabelsbergerstraße in der Stadt Salzburg überfallen hatte, konnte nun von der Polizei gefasst werden. Der 30-jährige Bosnier, der in Salzburg lebt, konnte nach einer Öffentlichkeitsfahndung durch mehrere Hinweise sowohl aus der Bevölkerung als auch aus dem eigenen Polizeikreis identifiziert werden.

Hausdurchsuchung bei mutmaßlichem Tankstellen-Räuber

Nachdem auch sichergestellte Spuren dem Beschuldigten zugeordnet werden konnten, ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg seine Festnahme und eine Hausdurchsuchung an. Der 30-Jährige wurde daraufhin am Dienstag in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen.

30-Jähriger gesteht Überfälle

Nach anfänglichem Leugnen gestand er schließlich die drei Raubdelikte. Der Mann war in allen drei Fällen unbewaffnet. Als Motiv gab er an, während der Coronazeit seinen Job verloren zu haben und durch seine zusätzliche Spiel- und Alkoholsucht in eine prekäre finanzielle Lage geschlittert zu sein. "Das erbeutete Geld hat er offenbar bereits für seine Sucht ausgegeben", sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

Angestellten mit Messer bedroht

Am Montag hatte es geheißen, dass die Beute bei allen drei Überfällen jeweils einen dreistelligen Euro-Betrag ausgemacht hat. Auch die Tatsache, dass er jedes Mal dieselbe Tankstelle in der Gabelsbergerstraße ausgeraubt hatte, begründete der Verdächtige: Er habe angenommen, dass diese weniger frequentiert sei. Außerdem wohnt er in der Nähe. Er kam jedes Mal unbewaffnet in den Tankstellenshop, beim zweiten Raub bedrohte er den Angestellten allerdings mit einem Messer, das er davor vom Kassenpult genommen hatte.

Nach Abschluss der Erhebungen wird der Beschuldigte in die JA Salzburg eingeliefert, so die Polizei.

(Quelle: SALZBURG24/APA)