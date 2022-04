Drogenprozess in Salzburg: Mehrjährige Haftstrafen

Ein dritter Täter muss 15 Monate in Haft, davon fünf unbedingt. Dieses Urteil ist rechtskräftig.

In dem Drogenprozess war sechs Männern im Alter von 21 bis 28 Jahren vorgeworfen worden, von April 2020 bis September 2021 in Salzburg mit rund 120 Kilogramm Cannabis und einem Kilo Kokain gehandelt zu haben. Laut Anklage lernten sie sich in einem Friseurgeschäft in der Stadt Salzburg kennen und nahmen an dem Drogengeschäft in unterschiedlichen Rollen teil.

Salzburger Wohnung als Drogen-Bunker

Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen Syrer, drei Salzburger, einen Türken und einen in Syrien geborenen staatenlosen Mann. Die Staatsanwältin ging von einer kriminellen Vereinigung aus. Die Drogen im Straßenverkaufswert von mehr als einer Million Euro seien unter den Angeklagten aufgeteilt worden. Während einige Männer für die Beschaffung des Suchtgiftes zuständig und Befehlsgeber gewesen seien, habe ein Bandmitglied seine Wohnung als Drogen-Bunker zur Verfügung gestellt.

Jener Salzburger, in dessen Wohnung das Suchtgift gebunkert wurde, soll im Ermittlungsverfahren im Rahmen eines Geständnisses zunächst von 120 Kilo gesprochen haben. Beim Prozess gestand er ein, dass bei ihm rund 60 Kilo lagerten. Der Schöffensenat hatte ihn schon am Montag zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Für einen weiteren Salzburger hatte der Prozess ebenfalls schon am Montag geendet, er war zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 21 Monaten rechtskräftig verurteilt worden.

