Seit fast zehn Jahren bemüht sich der Europark im Salzburger Stadtteil Taxham um eine Erweiterung der Verkaufsflächen. Bislang scheiterte dies am Widerstand der Grünen im Land, die ihr Veto mit einem Sterben der Ortskerne in den umliegenden Gemeinden argumentieren. Zuletzt nahm der Streit um den Ausbau an Schärfe zu, der Spar-Konzern als Betreiber des Einkaufstempels strengte Ermittlungen gegen Ex-Landeshauptmannstellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne) wegen Amtsmissbrauchs an.

NEOS mit harscher Kritik an grünem Veto

Harsche Kritik am Vorgehen der Grünen kommt nun von den NEOS in der Stadt Salzburg, die Martina Berthold (Grüne) als Nachfolgerin von Heinrich Schellhorn in die Pflicht nehmen: "Die Blockade der Landeshauptmann-Stellvertreterin Martina Berthold, führt einzig zu einer Schädigung der Salzburger Wirtschaft zugunsten des Onlinehandels", so NEOS-Wirtschaftssprecherin Liesl Weitgasser in einer Aussendung. Dem heimischen Einzelhandel würden Steine in den Weg gelegt und so Jobs gefährdet.

Rücken Grüne von "Nein" ab?

Doch bei den Salzburger Grünen machte sich zuletzt eine Abkehr von ihrem "Nein" zur Europark-Erweiterung bemerkbar. Bereits in der Corona-Pandemie ließ Landesgeschäftsführer Simon Heilig-Hofbauer ein Umdenken erkennen. "Wir sind der Meinung, dass man die Lage angesichts der Pandemie neu bewerten muss", teilte Heilig-Hofbauer in einem früheren Gespräch mit SALZBURG24 mit.

Europark-Erweiterung: Grüne Position unklar

Bedeckt zur aktuellen Position der Partei hielt sich bei einer Anfrage am Mittwoch auch Berthold-Pressesprecher Julius Weiskopf: "Das kann man noch nicht genau sagen. Unterlagen und Verordnungsentwürfe werden aktuell noch geprüft." Es wäre also möglich, dass sich die Position der Grünen mit Blick auf die anstehende Landtagswahl im April noch ändert. Berthold selbst war für eine Anfrage am Mittwoch für SALZBURG24 nicht zu erreichen.

SALZBURG24 / Marcel Wurzer Seit fast zehn Jahren bemüht sich der Europark im Salzburger Stadtteil Taxham um eine Erweiterung der Verkaufsflächen. (ARCHIVBILD) Kommt nun der Europark-Ausbau? Der Ausbau des Europarks in der Stadt Salzburg ist seit Jahren ein politisches Streitthema. Die Parteien sprechen sich allesamt dafür aus, nur die Grünen hielten lange dagegen und verhinderten so …

SPÖ-Auinger appelliert an Berthold

Mit einem Appell bezüglich der Europark-Erweiterung wendet sich auch der Salzburger Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) an die Grünen. "Die Zusammenarbeit mit Martina Berthold in der Stadt Salzburg war stets konstruktiv. Ich hoffe, dass sie in ihrer neuen Rolle als Landeshauptmann-Stellvertreterin, der Chance, 300 zusätzliche Arbeitsplätze zu ermöglichen, mehr Bedeutung schenkt als ihr Vorgänger."

Europark hält an Ausbau fest

Der Salzburger Europark will weiter am Ausbau festhalten, wie das Shoppingcenter im Zuge des eigenen 25-jährigen Jubiläums im September ankündigte. "Im Interesse unserer 130 Shoppartner und 2.000 Beschäftigten werden wir die geplante Erweiterung weiterverfolgen", erklärte Marcus Wild, Aufsichtsrat der Spar European Shopping Centers.

(Quelle: SALZBURG24)