Die Stadt Salzburg hat die am 25. November beginnende weltweite Kampagne "16 Tage gegen Gewalt" zum Anlass genommen, über ihre Projekte gegen Gewalt zu informieren. Dabei ließ Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) aufhorchen: Fälle von häuslicher Gewalt sind seit der Corona-Pandemie massiv gestiegen. Wegen des Sozialarbeitermangels gebe es ein Unterbringungsproblem von Kindern. Als letzter Ausweg müsste die Errichtung eines klassischen Kinderheimes angedacht werden.

Hagenauer: "Situation ist dramatisch"

"Die Situation ist dramatisch. Ich habe wirklich Angst, im Jahr 2023 zu planen, so eine Einrichtung zu installieren, obwohl das eigentlich Landessache ist", sagte Hagenauer am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Derzeit werden von Gewalt betroffene Kinder bei Pflegefamilien oder in kleineren Einheiten wie Wohngemeinschaften untergebracht. Vor Corona seien die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe zweimal in der Woche mit Gefährdungsabklärungen beschäftigt gewesen, um Kindesabnahmen vielleicht noch vermeiden und Kinder und Jugendliche in ihren Familien belassen zu können. "Jetzt rücken wir über dreimal in der Woche aus."

Kinder- und Jugendhilfe ausgelastet

Was die ambulanten Maßnahmen betreffe, so betrage die Wartezeit bei der Kinder- und Jugendhilfe bereits im Schnitt ein Jahr. Die Sozialarbeiter:innen würden zumindest versuchen, einmal in der Woche mit der betroffenen Familie telefonisch Kontakt zu halten. In diesem Bereich werde viel zu wenig öffentlicher Druck für mehr Personal und eine bessere Bezahlung ausgeübt, kritisierte die Stadträtin.

Corona-Pandemie als Hauptgrund für mehr Gewalt in Familien

Den Hauptgrund für die steigende innerfamiliäre Gewalt sieht das Kinderschutzzentrum der Stadt Salzburg in der Corona-Pandmie und den derzeit aktuellen Krisen. In 50 Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt sind Kinder mitbetroffen. Um 20 Prozent gestiegen sind Fälle von miterlebter Gewalt. Das Kinderschutzzentrum in der Stadt Salzburg betreut etwa 300 minderjährige Missbrauchs- und Gewaltopfer sowie weitere 300 Bezugspersonen. Rund 900 Kinder im Bundesland Salzburg leben in einem Haushalt, in dem häusliche Gewalt ein Thema ist.

307 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgestellt

In der Stadt Salzburg wurden in diesem Jahr 307 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgestellt. Bereits in den Jahren 2020 und 2021 war die Zahl der Fälle um mehr als 50 Prozent von 184 auf 255 gestiegen. Die Dunkelziffer ist hoch: Nur zehn Prozent der Fälle von Gewalt und Vergewaltigung werden angezeigt, gab Alexandra Schmidt vom Team Vielfalt zu bedenken.

Auch viele ältere Menschen von Gewalt betroffen

Betroffen von Gewalt in allen Facetten – verbaler, psychischer und physischer – sind aber nicht nur Kinder und Frauen, sondern auch Senior:innen. Institutionelle und häusliche Gewalt gegen ältere Menschen sei immer noch ein großes Tabu, betonte Hagenauer. "Es ist unsere Aufgabe, Menschen, die sich nicht selbst helfen können, zu schützen." Sie verwies auf "haarsträubende Berichte" der Seniorenhilfe. Es gebe viele Fälle, wo ältere Menschen den ganzen Tag über zu Hause eingesperrt werden, bis ein Familienmitglied am Abend ins Haus kommt.

Betroffene Angehörige würden aus Verzweiflung heraus derart agieren. Die Familie traue sich nicht, offen einzugestehen, dass sie mit der Betreuung der "demenzkranken Oma" überfordert ist, sagte die Stadträtin. Hier gebe es noch keine Gefährdungsabklärung wie bei Kindern. "Da setzen wir Maßnahmen, wie ich als Angehöriger schwerkranke Menschen betreuen kann. Das steht bei mir auf der Agenda, das zu institutionalisieren".

Gewaltbarometer soll bei Aufklärung helfen

Doch wie wird Gewalt definiert? Schmidt präsentierte den "Gewaltbarometer", der die Grenzen aufzeigt. Die Broschüre wurde in sechs Fremdsprachen übersetzt. In den nächsten Wochen werden auch speziell für Kinder- und Jugendliche erstellte Broschüren in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Vereinen verteilt, schilderte die Koordinatorin von "Gewaltschutzschirm", Isabel Bojanovsky. Erstellt wird auch ein eigenes Kinderschutzkonzept. "Wir sind in Österreich die erste Behörde, die sich diesem Prozess widmet."

Zum Gewaltbarometer

Schmidt hält an ihrem utopisch anmutenden Ziel einer gewaltfreien Stadt Salzburg fest. Das Team Vielfalt organisiere Online-Vorträge zu Kinder- und Gewaltschutzkonzepten und auch Selbstverteidigungskurse für Frauen und Mädchen. Andrea Hohenwarter vom Bewohnerservice Lehen installierte das Hamburger Konzept "StoP Partnergewalt" in der Stadt Salzburg und aktivierte einen "Männertisch". Männer sollen dazu bewegt werden, sich aktiv für Zivilcourage einzusetzen.

Bei Verdachtsfällen von Gewalt sollte sich niemand scheuen, die Polizei zu rufen oder die Kinder- und Jugendhilfe oder die Seniorenberatung zu informieren, appellierte Hagenauer an die Gesellschaft. Das sei auch anonym möglich. "Besser einmal zu viel gemeldet als zu wenig."

(Quelle: APA)