2.500 Leipzig-Fans werden am Donnerstag in Salzburg erwartet. "Ein Sonderzug mit den Gästefans kommt am Hauptbahnhof an, die Besucher werden sich dann in Richtung Salzburger Innenstadt begeben", so Polizeipressesprecherin Nina Laubichler im Gespräch mit SALZBURG24. Zwischen 15.15 Uhr und 18.30 Uhr ist dabei in der Stadt Salzburg mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Salzburg trifft auf Leipzig: Fanmarsch

Beim Fanmrasch verläuft die Route wie gehabt: Vom Rudolfskai über Franz-Josef-Kai, Müllner Hauptstraße, Strubergasse, Guggenmoosstraße und Klessheimer Allee ins Stadion. Aufgrund der Verkehrsbehinderungen empfiehlt Laubichler die Öffis zu benutzen. Die Matchkarten gelten sechs Stunden vor Beginn bis Betriebsschluss der Öffis als Fahrschein.

Auch Risikofans erwartet: Großeinsatz

Am Donnerstag werden auch Risikofans in Salzburg erwartet. „Grundsätzlich gilt der Großteil der 2.500 Fans als friedlich. Aber das Spiel wird als Großveranstaltung eingestuft, es wird also auch mit der Teilnahme gewaltbereiter Fans gerechnet. Die Polizei ist am Donnerstag wieder mit Unterstützung aus den Bundesländern im Großeinsatz.