Am heutigen 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte, endet auch die weltweite Aktion „16 Tage gegen Gewalt“. Die Festung Hohensalzburg wird aus diesem Anlass ab Einbruch der Dunkelheit bis in die späten Abendstunden in oranger Farbe erstrahlen, teilt das Land in einer Aussendung mit. Mit der Beleuchtung der Festung wolle man einen „eindrucksvollen Schlusspunkt“ für die diesjährigen Aktionstage setzen, so Frauenlandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP). Die Botschaft bleibe aber weiterhin gültig: „Null Toleranz für Gewalt an Frauen.“

Land Salzburg setzt auf Info-Kampagne

Seit dem Beginn der 16 Aktionstage am 25. November informierte das Land Salzburg mit Radio- und Fernsehspots sowie online und auf Social-Media zum Thema Gewalt an Frauen. Ebenso rücken Plakate, City-Lights und Infoscreens das Thema ins Bewusstsein. Die Info-Folder „Gewaltfrei leben“ wurden außerdem bei Spar und Billa ausgelegt. „In diesem Jahr haben wir einen besonderen Fokus daraufgelegt, hinzuweisen, dass Gewalt auch schon bei abfälligen Worten gegenüber Frauen beginnt“, so Gutschi.

Wo Frauen bei Gewalt Hilfe finden

Sie appelliert an alle Salzburgerinnen und Salzburger: „Physische oder psychische Gewalt erleben leider viel zu viele Frauen, das ist die bittere Realität. Wichtig ist, dass man die Zivilcourage hat, als Betroffene, aber auch als Beobachterin und Beobachter, die richtigen Schritte zu setzen und Hilfe anzubieten oder aufzusuchen.“ Im ganzen Bundesland gebe es dafür zahlreiche Anlaufstellen.

Wichtige Notrufnummern:

Im akuten Notfall: Der Polizeinotruf 133

Gewaltschutzzentrum: 0662-87 01 00

Schutzunterkünfte im Bundesland Salzburg: 0800-449921

Frauennotruf Salzburg: 0662-88 11 00

Männerberatung: 0720-70 44 00

SafeHomes für Frauen

Andrea Schmid, stellvertretende Direktorin der Caritas Salzburg, betont: „Es ist unser aller Aufgabe, entschlossen gegen Gewalt an Frauen einzustehen.“ Die Caritas helfe Frauen, die mit psychischer und physischer Gewalt konfrontiert wurden, konkret. Zum Beispiel seit Anfang 2022 mit dem ‚SafeHome‘ – ehemals Frauenwohnen – in der Salzburger Plainstraße. 30 Frauen und 22 Kinder leben derzeit dort. Ein zweites „SafeHome“ ist bereits in Planung, ab 2024 entstehen im Dechanthof in Hallein (Tennengau) 17 Wohnungen für Frauen in Not.

(Quelle: SALZBURG24)