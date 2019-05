Der Salzburger Firmen Triathlon punktet mit kurzen Einzeldistanzen. Aufgrund der Seetemperatur wurde die Schwimmdistanz auf 100 Meter verkürzt, auf der flachen Radstrecken waren knapp acht Kilometer zu bewältigen und die Laufstrecke führte über drei Kilometer vorbei an den Lieferinger Badeseen.

SALK-Staffel ist schnellste Triathlon-Staffel

Bei den Frauen gewann in der AK1 das Team „Stadt Hallein“ mit 33:58, in der AK2 war das Team „Porsche Tri Girls“ mit 33:49 unschlagbar. Bei den männlichen Team war „Berufsfeuerwehr Salzburg 3“ mit 26:31 am schnellsten in der AK1, in der AK2 waren die „B&R Runners 1“ ganz oben am Treppchen. In der Mixed-Wertung gewannen das „ITS TRI(M) Team“ in 28:04 die AK1, die AK 2 gewann „SALK UI Sportmedizin“ mit der Tagesbestzeit von 26:27.

Bei den „Friends of Salzburger Firmen Triathlon“ wurde mit 23 Teams ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet. Die Wertung der weiblichen Teams gewann „Physio Fuchs 2“ mit 33:23, das schnellste männliche Gästeteam war „KTM TRImteam“ in 27:17 und die Mixed-Wertung gewannen die „KTM_rolling Stars“ in 32:05.

Die Siegerteams der Mittelzeit-Wertung werden zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen. Dazu werden bei den Frauen die „Fahnengärtner 2“ eingeladen, bei den Männern die „Bauregie Asphaltcowboys“ und bei den gemischten Staffeln die „Uni Que“.

Firmen Triathlon: Die schnellsten Bezirks-Staffeln

Unter den Teams aus Salzburg wurden auch die schnellsten der einzelnen Bezirke gekürt. Unter den 111 Teams aus der Stadt Salzburg war „SALK UI Sportmedizin“ am schnellten. Die „B&R Runners 1“ waren die Schnellsten unter den 58 Teams aus dem Flachgau. Die neun Teams aus dem Tennengau fanden mit „manfrededer.com“ ihren Sieger. Die Pinzgau-Wertung mit acht Teams wurde von „FüUB2/2“ gewonnen.

(Quelle: SALZBURG24)