„Damit sich in Salzburg etwas verändert, braucht es eine soziale Opposition. KPÖ PLUS will auch nach der Wahl eine verlässliche Stimme für leistbares Wohnen und Soziales sein”, so Kay-Michael Dankl in einer Aussendung am Mittwoch. Der 30-jährige Angestellte und Jus-Student ist Listenerster und Bürgermeisterkandidat von KPÖ PLUS. Zuvor engagierte er sich als Bundesvorsitzender der Jungen Grünen und als Studentenvertreter in Salzburg. Als Listenzweite folgt die Lehrerin Sabine Helmberger (33). Auch der langjährige KPÖ-Landessprecher Josef Enzendorfer (63) kandidiert.

Wohnbau und Öffi-Jahresticket um 100 Euro

Hauptthema bei KPÖ PLUS sind die hohen Wohnkosten in Salzburg. “Anstatt Wohnen der Geschäftemacherei zu überlassen, muss die Stadt selbst leistbaren Wohnraum schaffen. Wien und Graz zeigen, dass kommunaler Wohnbau der Schlüssel für leistbares Wohnen ist”, so Dankl. Um das Salzburger Verkehrsproblem zu lösen, schlägt KPÖ PLUS ein neues Ticket-Modell vor: “Wir stehen für ein 1-10-100-Ticket: Ein Euro am Tag, zehn im Monat und hundert für das ganze Jahr. So werden die Öffis endlich für alle SalzburgerInnen leistbar und attraktiv.”

KPÖ PLUS fehlte in Salzburg 50 Stimmen

In Salzburg fehlten zuletzt nur fünfzig Stimmen für den Einzug in den Gemeinderat. Die Chancen für die Gemeinderatswahl in der Stadt Salzburg schätzt Dankl gut ein: “Salzburg braucht eine soziale Opposition, damit sich etwas verändert.“