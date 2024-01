Tina Turner, Elton John, Herbert Grönemeyer oder Falco haben in den vergangenen Jahrzehnten zehntausende Fans in die Salzburger Altstadt gelockt. Heuer hätte Star-Musiker Sting in der Mozartstadt Halt machen sollen. Nachdem es im Vorfeld aber bereits Schwierigkeiten bei der Terminauswahl gegeben hatte, wurde der Auftritt am Residenzplatz nun endgültig abgesagt. „Der Tourplan hat sich geändert. Wir haben zuvor alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit die gewünschte Fläche zur Verfügung steht“, Kurt Wallmann von der Abteilung für Grundstücksangelegenheiten in der Landeshauptstadt im SALZBURG24-Gespräch. Zuvor hatten die "Salzburger Nachrichten" (SN) über die Absage berichtet.

Keine Anfragen für Großkonzerte in der Mozartstadt

Aussichten auf andere Großkonzerte mitten in der Altstadt gebe es bisher für das heurige Jahr nicht. „Bis dato wurde kein weiterer Antrag gestellt“, klärt Wallmann auf. Aber woran könnte das liegen? Einerseits seien die Behördenauflagen mittlerweile strenger geworden – etwa wenn es um die maximale Zahl der Besucherinnen und Besucher, Fluchtwege und Co geht, meint Lukas Stockinger aus dem Büro des für Kultur zuständigen Bürgermeister-Stellvertreters Bernhard Auinger (SPÖ). Andererseits seien weder Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) noch der Altstadtverband aktiv dahinter, solche Events zurückzubringen. Zwei Großevents pro Jahr wären laut Gemeinderatsbeschluss möglich, ergänzt Stockinger.

Auinger will Open-Air-Konzerte zurück

„Mein Ziel ist es, Open-Air Konzerte wieder in die Altstadt zu bringen. Was in anderen Städten wie Linz hervorragend funktioniert, muss auch in Salzburg möglich sein. Viele Salzburger:innen haben noch die Konzerte von Falco, Lenny Kravitz, Pearl Jam oder Herbert Grönemeyer in bester Erinnerung und wünschen sich diese zurück. Es kann nicht sein, dass internationale Stars wie Sting oder nationale Größen wie Hubert von Goisern bei Auftritten einen großen Bogen um die Stadt Salzburg machen", prangert Vizebürgermeister Auinger an. Als Kulturstadt habe Salzburg die Verpflichtung, eine lebendige Stadt für die Menschen zu sein und nicht zum „Freilichtmuseum“ zu verkommen. Der Altstadtverband stellt auf S24-Anfrage klar, dass man bei derartigen Veranstaltungen keine Handhabe hätte. Prinzipiell sollten Events altstadtverträglich sein und attraktiv für Einheimische und Besucher:innen sein. Veranstaltungen wie Konzerte zu genehmigen, darüber zu entscheiden oder diese zu kommentieren, obliege dem Verband nicht.

Im heurigen Jahr auf jeden Fall stattfinden soll laut SPÖ aber wieder ein mehrtägiges Jugendfestival an verschiedenen Orten. Auch Live im Park bleibt erhalten. Für frischen Wind in der Salzburger Musikszene soll auch Jonathan Zott, der neue musikalische Programmchef im Rockhouse, sorgen. „Unter seiner Leitung werden sicherlich auch neue Akzente in der Stadt gesetzt“, heißt es aus dem Büro von Vizebürgermeister Auinger.

Konzerte von Weltstars in der Altstadt Salzburg

1986 Falco

1990 Tina Turner

1993 Elton John

1994 Bryan Adams

1995 Neil Young

1999 Simply Red

2002 Lenny Kravitz

2003, 2016 Herbert Grönemeyer

Stevie Wonder

Rainhard Fendrich

Ob in Zukunft wieder internationale Star-Musiker:innen in der Stadt Salzburg ihre Hits zum Besten geben, bleibt also offen.

(Quelle: SALZBURG24)