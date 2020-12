Am Freitag starten im Bundesland Salzburg die auf insgesamt vier Tage aufgeteilten Massentests. Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der Bürgermeister der Landeshauptstadt, Harald Preuner, und der Obmann des Gemeindeverbands, Günther Mitterer (alle ÖVP), haben am Mittwoch noch einmal an die Bevölkerung appelliert, an den Tests teilzunehmen. Und sie zeigten sich überzeugt, gute Voraussetzungen für eine höhere Beteiligung als etwa in Tirol und Vorarlberg geschaffen zu haben.

Komfortables System

"Wir haben nicht das Internet-Tool des Bundes verwendet, sondern unsere Strategie an das System einer Wahl angelehnt", erklärte Haslauer. Möglicherweise habe die Anmeldung manche Leute abgeschreckt, nicht jeder habe sich offenbar auch auf die Minute genau auf einen Testtermin festlegen wollen. "Ich sehe da unser System ohne Anmeldung als komfortabler für die Bevölkerung." Mehr als 6.000 Personen helfen zudem bei den Vorbereitungen und an den Testtagen selbst, damit alles reibungslos funktioniere.

Höhere Teilnahme anvisiert

Zugleich habe man etwa über Sport- und Volkskulturvereine und Freiwilligenorganisationen entsprechende Kampagnen lanciert. Auf eine Beteiligungsquote, ab der er zufrieden sei, wollte sich der Landeshauptmann heute bewusst nicht festlegen. "Aber wir hoffen, dass sich möglichst viele Personen testen lassen. Die rund 30 Prozent von Tirol und Vorarlberg wollen wir überbieten."

Rotes Kreuz Salzburg Landesrettungskommandant Anton Holzer, Bezirksärztevertreter Stadt Salzburg Dr. Richard Barta, Rektor PMU Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Sperl, Apothekerkammer-Präsidentin Mag. pharm. Kornelia Seiwald, Obmann des Samariterbundes Salzburg, Mag. Dr. Martin Gaisberger (v.li.n.re.). Massentests fördern Teamwork Das Rote Kreuz Salzburg erhält für die anstehenden Massetests in Stadt und Land Salzburg viel Unterstützung. Unter anderem leisten 50 Studierende der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität ihren …

In der Stadt Salzburg sind am kommenden Freitag und Samstag die Bewohner zum Test aufgerufen. Am Samstag folgen auch der Pinzgau und der Lungau, am Sonntag ist die Bevölkerung im Flachgau, Tennengau und Pongau dran. Am Montag können sich noch alle Bewohner in den Seniorenheimen und Behinderteneinrichtungen des Landes testen lassen. Erst dann wird laut Haslauer ein Gesamtbild über die Teilnahme vorliegen - inklusive der Lehrer, Polizisten und den Bürgern der bereits getesteten Gemeinde Annaberg-Lungötz.

Postive Tests werden überprüft

Jeder positive Antigen-Test wird in Salzburg mit einem PCR-Test überprüft, die behördliche Quarantäne aber umgehend veranlasst. "Ist der Test dann doch negativ, werden die Betroffenen von den Behörden umgehend wieder aus der Quarantäne-Verfügung herausgenommen", sagte Haslauer.

Sichere Massentests

In der Stadt Salzburg wurden in den vergangenen Tagen drei Testzentren mit insgesamt 210 Spuren eingerichtet, 210 Personen können demnach zeitgleich getestet werden. "Wir haben das so breit ausgelegt, dass wir in Summe 100.000 Personen an den beiden Tagen testen könnten. Von dieser Zahl werden wir weit weg bleiben", sagte Stadtchef Preuner. "Wir wollten für ein sicheres Testen ohne große Warteschlangen sorgen. Und man testet sich nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Angehörigen."

Laut Gemeindeverbandsobmann Günther Mitterer laufen auch in den Kommunen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Zugleich wolle man die nächsten Tage noch dafür nutzen, bei den Bürgern innerhalb der Gemeinden Stimmung für eine Teilnahme zu machen. "Grundsätzlich sind wir sehr zuversichtlich, eine hohe Testanzahl durchführen zu können."

(Quelle: APA)