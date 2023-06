Wenn der Sommer vorbei ist, kommt die Sonnencreme für so manchen in den Müll oder gerät im Badezimmerregal in Vergessenheit. Allerdings erachten Expert:innen die weiße Lotion als eines der wichtigsten Produkte, die man in die tägliche Hautpflege integrieren müsse. Neben dem Vorbeugen von Hautkrebs ist der Sonnenschutz bei täglichem Auftragen ein Geheimtipp für Pigment- und Akneregulierung sowie Faltenvorbeugung. Das bestätigte der Klinikvorstand für Dermatologie und Venerologie der Medizinischen Universität Graz und Forschungseinheitsleiter für Photodermatologie Peter Wolf im Mai 2023 gegenüber der Fachzeitschrift Medizin Populär. Die UV-Strahlung sei im Sommer höher als in den kälteren Monaten, ungefährlich sei sie aber dadurch nicht, erklärte der Dermatologe Peter Wolf. Mikroschäden durch UV-Strahlung könnten zu frühzeitiger Alterung und sogar Hautkrebs führen. Was in Korea schon längst bekannt ist, findet bei uns durch die Popularisierung der koreanischen Pop-Culture auf Social Media Anklang: So schafft der sogenannte "K-Beauty"-Trend gerade bei der Jugend allmählich Bewusstsein für die Wichtigkeit der Sonnencreme.

Was ist "K-Beauty"?

Unter dem Begriff "K-Beauty" versteht man Hautpflege- sowie Make Up-Produkte aus Korea. Der Trend mit den Skincare-Produkten hielt zunächst Einzug in den USA, bis er vor ein paar Jahren seinen Weg über den großen Teich nach Europa fand. Im Herzen der Stadt Salzburg gibt es seit 2019 sogar einen kleinen Hautpflege-Shop, das K-Beauty House.

„In Korea hat man einen ganz anderen Bezug zu Hautpflege als hier. Da fängt man schon früh damit an und oft wird das dort von den Eltern vorgelebt“, erklärt Julia K., Filialleiterin des K-Beauty House in Salzburg, im Interview mit SALZBURG24. In unseren Breitenkreisen würde man meistens erst bei Anzeichen erster Falten mit der Hautpflege anfangen - Viel zu spät, meint Julia. „Der große Unterschied zwischen K-Beauty und westlichen Hautpflegeprodukten ist die Vorbeugung von Hautproblemen. Deswegen fängt man in Korea auch früh mit der Pflege an“, so die 30-Jährige. Grundlegender Bestandteil in der koreanischen Hautpflege ist die Sonnencreme. Sie sei das wichtigste Produkt in der Hautpflegeroutine der Koreaner:innen und durch die Verbreitung des K-Beauty Trends seien viele junge Menschen hierzulande ebenfalls auf die Wichtigkeit des Sonnenschutzes aufmerksam geworden. Das spiegelt sich auch im Angebot ihres Shops wider: Über 30 verschiedene Sonnencremes hat der Shop zurzeit im Sortiment und die seien auch besonders gefragt. Die Jugend sei über den "K-Beauty"-Trend gut informiert und viele Kund:innen wüssten bereits beim Betreten des Shops ganz genau, welches Produkt sie haben wollen.

Sonnencreme als Anti-Aging-Produkt

Obwohl man die Sonnencreme nach dem Sommer oft direkt entsorgt, sei sie ein wahres Rundum-Hautpflegeprodukt und sollte vor allem im Gesicht täglich aufgetragen werden. Als letzter Schritt in der Pflegeroutine sollte man sie nach einer Feuchtigkeitscreme in einer gleichmäßigen, großzügigen Schicht in die Haut einmassieren. Die Filialleiterin rät, auf einen hohen Lichtschutzfaktor zu achten: „SPF 50 ist für das Gesicht ein guter Richtwert“, so die Filialleiterin. Bei der täglichen Anwendung kann die Sonnencreme Pigmentflecken und Akne in Zaum halten, sowie Hautalterung vorbeugen. Gerade im letzteren Aspekt würden sich "K-Beauty"-Interessierte sich von den Koreaner:innen ein Beispiel nehmen. Dadurch dass man in Korea so früh mit dem täglichen Auftragen von Sonnenschutz anfinge, erhalte man auch im höheren Alter oft ein ebenes Hautbild. „Man darf sich aber natürlich kein Wunder erwarten. Wenn man bereits Falten hat und sie wegbekommen möchte, wird man das mit Hautpflegeprodukten nicht erreichen“, warnt die 30-Jährige. Es gebe immer wieder Kund:innen, die sich erhoffen, dass ein Produkt all ihre Hautprobleme löse. Realistisch sei das nicht, denn wenn einmal Falten eingesetzt hätten, bekäme man sie nicht so einfach wieder weg. Auch hier verweist sie auf Prävention.

Dermatologe bestätigt Wichtigkeit von Sonnenschutz

Sonnencreme ist nicht nur in ihrer Wirkung, sondern auch in der Anwendung vielfältig. Es gibt verschiedene Arten des Hautpflegeprodukts – die chemischen und die mineralischen Cremes. Der Unterschied liege darin, dass chemische Cremes die UV-Strahlen absorbieren, während mineralische sie reflektieren. Zu welchem Produkt man lieber greift, ist reine Geschmackssache. „Manche Menschen vertragen die mineralischen Inhaltsstoffe besser, aber beide sind in der Regel gleich gut.“ Das bestätigte auch Wolf. Sowohl der mineralische, als auch der chemische Sonnenschutz hätten laut Wolf Vor- und Nachteile, sind in der Regel aber gut verträglich. Allerdings betont der Mediziner, dass die meisten Sonnencremes mittlerweile aus Kombinationen in unterschiedlichen Verhältnissen von mineralischen und chemischen Filtern bestehen.

Ob man nun auf den Zug des "K-Beauty"-Trends aufspringt oder nicht, fest steht: Täglicher Sonnenschutz ist wichtig. Denn UV-Strahlen schlafen nicht, auch wenn die Temperaturen sinken oder es regnet - dabei stimmen Dr. Wolf und "K-Beauty"- Fans überein. Dass eine Sonnencreme zusätzlich Hautalterung verzögern kann, ist für viele ein weiterer positiver Nebeneffekt. Allerdings gilt: So früh wie möglich damit anfangen und auch im Alter nicht auf den Lichtschutzfaktor verzichten.

(Quelle: SALZBURG24)