Bedingt durch den Lockdown kann die Ausstellung "Körperwelten – Am Puls der Zeit" nicht wie geplant am 4. Dezember im Salzburger Messezentrum öffnen und musste verschoben werden. Der Aufbau der Ausstellung fand trotzdem wie geplant statt. SALZBURG24-Leser bekommen für den Besuch einen exklusiven Rabatt!

Die Vorbereitungen laufen nach Plan! Am kommenden Samstag, den 21. November 2020, hätte die neueste Ausstellung „KÖRPERWELTEN – Am Puls der Zeit“ von Dr. Gunther von Hagens und Dr. Angelina Whalley im Salzburger Messezentrum (Halle 4) ursprünglich Premiere feiern sollen. Durch das von der österreichischen Bundesregierung Anfang November beschlossene Veranstaltungsverbot war der Eröffnungstermin zunächst auf den 4. Dezember verschoben worden, muss nun aber aufgrund des verhängten Lockdowns bis 6. Dezember nochmals verlegt werden.

KÖRPERWELTEN starten in Kürze

Der neue Starttermin wird in Kürze bekannt gegeben. Der Aufbau der Ausstellung findet trotzdem wie geplant statt, und sobald die Corona-Einschränkungen gelockert werden, können die Türen der Halle 4 im Messezentrum Salzburg jederzeit aufgehen!

Die Plastinate, die gerade auf knapp 2.200 qm Ausstellungsfläche aufgebaut werden, haben einen weiten Weg hinter sich. Mit 13 LKW-Trailern wurden sie vom Körperwelten-Firmensitz in Heidelberg, dem Plastinarium in Guben und aus Greiz, wo die letzte Ausstellung stattfand, nach Salzburg gebracht und werden jetzt hier vom 12-köpfigen Aufbauteam in Szene gesetzt. „Die Ausstellung, wie wir sie hier gerade aufbauen, stand in dieser Zusammenstellung bisher nur zweimal in den USA, nämlich in New York und Los Angeles. Für Europa ist das jetzt die Premiere“, sagt der technische Leiter Christian Luger. Und noch etwas ist ganz besonders an der Salzburger Ausstellung: „Die Präsentationsfläche ist außergewöhnlich groß – wir haben circa 1,2 Kilometer Wandflächen zu verbauen. Normalerweise sind es so um die 400 Meter. Diese KÖRPERWELTEN-Ausstellung wird damit definitiv eine der Größten sein. Die Salzburger können sich also in jeder Hinsicht auf etwas ganz Besonderes freuen!“, so Luger.

Der menschliche Körper in vielen Facetten

Für den Feinschliff sorgt am Freitag Dr. Angelina Whalley, selbst Ärztin und Kuratorin der Ausstellung. In der Schau „KÖRPERWELTEN – Am Puls der Zeit“ zeigt Dr. Angelina Whalley den menschlichen Körper in vielen Facetten, veranschaulicht seine Verwundbarkeit und sein Potenzial angesichts der Herausforderungen, denen er sich im 21. Jahrhundert konfrontiert sieht. „Die Ausstellung soll den Besucher einladen, die dauerhafte Reizüberflutung des modernen Lebens und ihre langfristigen Auswirkungen auf Körper und Geist kritisch zu hinterfragen. Ich möchte den Besucher anregen, sich seiner Verantwortung für seine eigene Gesundheit bewusst zu werden“, so die Ausstellungsmacherin. Über Erläuterungen zur Ernährung, Bewegung oder Stärkung des Immunsystems hinaus wird sie in der Ausstellung aufzeigen, wie ein gesundes langes Leben im 21. Jahrhundert gelingen kann.

Die Nachfrage nach Tickets ist groß, denn durch sogenannte Flex-/Geschenktickets ohne Datums- und Uhrzeitbindung kann man sich schon jetzt die begehrten Eintrittskarten sichern, ohne sich konkret auf einen Tag oder ein Zeitfenster festlegen zu müssen. Diese Flex-Tickets gibt es nur in einer limitierten Auflage, und sie sind zudem auch eine perfekte Geschenkidee! Bereits gekaufte Karten für die Zeit, in der nicht eröffnet werden kann, behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden: Sie werden automatisch und ohne Aufpreis in Flex-Tickets für die restliche Ausstellungszeit umgewandelt.

