Linzergassenfest feiert Comeback mit neuem Namen

Der Verein Rechte Altstadt veranstaltet am 30. Juni und 1. Juli das zweitägige ARTmosFLAIR Linzergasse – früher auch bekannt als Linzergassenfest. Mit dem Namen wird sich auch das Konzept ein wenig ändern. „Es wird keine fixen Bühnen mehr geben, nur Plätze, auf denen Bands spielen“, erklärt Organisator und Obmann des Vereins Rechte Altstadt, Andreas Allesch, im Gespräch mit SALZBURG24. Diese Plätze werden mit bunten Teppichen gekennzeichnet. Ziel sei es, dass die Menschen in Bewegung bleiben, nicht an einer Stelle verharren und so das gesamte Angebot nutzen.

ARTmosFLAIR Linzer Gasse in der „Pollerzone“

Stattfinden wird das bunte Treiben in der Stadt Salzburg an den beiden Tagen in der „Pollerzone“ auf der rechten Altstadtseite. Also vom Platzl bis hoch zur Schallmooser Hauptstraße und in den Seitengassen und Plätzen der Linzergasse. „Leider wird die Bergstraße aufgerissen, aber sonst bleiben wir ziemlich gleich groß“, so Allesch. Insgesamt soll das Konzept eine Weiterentwicklung darstellen. „Das hat es immer gegeben. Beim ersten Linzergassenfest im Jahr 1980 gab’s noch Schießstände und Ochsenbraterei“, schmunzelt der Veranstalter. Nun würde man damit das Konzept des Vielklang aufgreifen und erweitern.

Bars und Musik in der Linzer Gasse

Die Bands sind in der Priesterhaus-, Richard Mayr-Gasse sowie am Platzl, am Stefan Zweig-Platz und in der Linzer Gasse selbst zu finden. Das Gastronomieangebot beschränkt sich auf die normalen Gastgartengrößen, mit Ausnahme von zwei zusätzlichen Bars. Es wird sonst keine zusätzlichen Aufbauten, wie etwa Foodtrucks, geben. Die lokalen Händler:innen bieten ARTmosFLAIR-Specials und Gewinnspiele an den beiden Veranstaltungstagen.

Der Altstadtverband fördert das ARTmosFLAIR mit 50.000 Euro aus dem Topf für Straßenfeste und auch organisatorisch. Wie berichtet, werden die einzelnen Gassenfeste in der Salzburger Altstadt nicht mehr direkt vom Altstadtverband ausgerichtet.

Bilder vom letzten Linzergassenfest 2019

Um euch in Stimmung für das ARTmosFLAIR zu bringen, könnt ihr euch durch die Bilder des bislang letzten Linzergassenfests im Jahr 2019 klicken.

(Quelle: SALZBURG24)