Matteo Carmignola neuer Vizerektor der PH Salzburg

Bildungsminister Martin Polaschek hat heute Nachmittag in Wien die neuen Besetzungen in Rektoraten und Vizerektoraten bekannt gegeben.

Südtiroler wechselt nach Salzburg

Matteo Carmignola ist 1994 in Bozen, Südtirol (Italien) geboren und aufgewachsen. Nach der humanistischen Matura am Franziskanergymansium Bozen absolvierte er an der Universität Salzburg die Studien der Theologie, Religionspädagogik und Erziehungswissenschaft mit Auslandsaufenthalten Israel. Neben der Unterrichtstätigkeit an Sekundarschulen in Salzburg wirkte er seit 2018 als Mitarbeiter und Lehrender an der Abteilung für Bildungswissenschaft an der Universität Salzburg und forschte im Rahmen seines Dissertationsprojektes zur Schulentwicklung. Als stellvertretender Abteilungsleiter sammelte er Erfahrungen im Bildungsmanagement.

„Es ist eine besondere Freude und Ehre, im Rektoratsteam mitzuarbeiten und gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen der Pädagogischen Hochschule Salzburg den Bildungsbereich mitzugestalten“, so Matteo Carmignola in einer Aussendung am Dienstag.

Derzeit absolviert Matteo Carmignola berufsbegleitend ein Masterstudium zum Bildungs- und Wissenschaftsmanagement an der Universität Oldenburg und bildet sich im Bereich Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung an der Sigmund-Freud-Universität Wien weiter.

Matteo Carmignola will Verzahnung von Studium und Beruf optimieren

„Eine große Herausforderung sehe ich in der Berufstätigkeit von Lehramtsstudierenden. Die Verzahnung von Studium und Berufstätigkeit spürbar zu optimieren, ist eine zentrale Aufgabe für die nächsten Jahre“, blickt der neue Vizerektor der PH Salzburg in die Zukunft.

