Schwere Verletzungen fügte ein 52-Jähriger seiner Ehefrau (43) am Freitagmorgen kurz nach 8 Uhr auf der Sterneckstraße in der Stadt Salzburg zu. Nach der Gewaltattacke auf offener Straße wurde die Frau mit Verletzungen im Gesicht, an den Armen und am Bauch ins Krankenhaus gebracht. Das teilte die Polizei in einer Aussendung am Nachmittag mit.

Festnahme nach Attacke bei Sterneckstraße

Der Ehemann der Frau – ein 52-Jähriger aus Somalia – konnte von der Polizei noch am Tatort festgenommen werden. In der Nähe des Tatorts in Salzburg-Schallmoos stellten die Polizisten ein Messer sicher. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe des Angriffes zu klären.

