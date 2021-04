Mobiles Impfteam startet in der Stadt Salzburg

Dies erspart den Personen die oft beschwerliche Fahrt in die Ordination oder in die Impfstraße und entlastet den Rettungsdienst des Roten Kreuzes.

Mobiles Impfteam als Ergänzung

Nachdem die Priorisierung der über 65-Jährigen und der Risikopatienten laut Nationalem Impfplan in den kommenden Wochen verhältnismäßig viele gehunfähige Personen betrifft, wird planmäßig ab nächster Woche das erste mobile Impfteam in der Stadt Salzburg zum Einsatz kommen. „Das Rote Kreuz und die Ärzteschaft sind wesentliche Partner des Landes, wenn es um die koordinierte Corona-Impfung in Impfstraßen und Impfpraxen geht. Das mobile Impfteam wird dazu eine besonders wichtige Ergänzung sein, um alle Salzburger und Salzburgerinnen erreichen zu können, die geimpft werden wollen. In den ländlichen Bezirken ist für Personen, die in ihrer Mobilität schwer beeinträchtigt sind, der Weg hin zur Impfordination mit Transporten des Roten Kreuzes derzeit gut durchführbar, in der Stadt Salzburg erweist sich aufgrund der vielen Anfragen der umgekehrte Weg als der effizientere“, so Gesundheitsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.

50 Krankentransporte pro Tag für Impftermine

Allein in der Stadt Salzburg werden zurzeit rund 50 Krankentransporte pro Tag zu Impfterminen angefordert. Diese erfolgen meist zu den Stoßzeiten. Gemeinsam mit der Ärztekammer Salzburg wurde nun ein mobiles Impfteam aufgestellt, das diese Personen künftig in den eigenen vier Wänden impfen wird. „Durch dieses Angebot erleichtern wir den betroffenen Personen die Impfung“, so Landesrettungskommandant Anton Holzer und ergänzt: „Zudem bleiben die Rettungsfahrzeuge für Notfälle frei."

Team besteht aus Arzt und Rettungssanitäter

Das Team, bestehend aus einem Arzt oder einer Ärztin und einem Rettungssanitäter, ist ab Montag kommender Woche in der Stadt Salzburg unterwegs. Die Koordination der Fahrten samt der Einteilung des ärztlichen Personals übernimmt das Rote Kreuz. Die Ärztekammer stellt den Personalpool der Impfärzte. „Wir bedanken uns bei den Ärzten, die im Impfteam mitarbeiten, dadurch werden die Ressourcen für dringend wichtige Krankentransporte freigehalten und die Covid-Impfung auch für immobile Menschen ermöglicht“, so Dr. Christoph Fürthauer, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte Salzburgs.

Keine gesonderte Anmeldung erforderlich

Personen, die für den Dienst des mobilen Impfteams infrage kommen, müssen sich nicht gesondert dafür anmelden. Der Bedarf wird über die Hausarztordination ans Rote Kreuz kommuniziert und bei der Planung entsprechend berücksichtigt.

