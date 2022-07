Preuner sagte am Freitag bei einem Pressegespräch zur Verkehrsstrategie, dass er mit den Mitteln die Erreichbarkeit und Aufenthaltsqualität der Innenstadt erhöhen will. Dafür müsste aber der Gesellschaftszweck geändert werden - was nicht ohne Zustimmung des Landes geht.

Sechs Millionen Euro bleiben nach Ausbau-Absage über

Denn die Salzburger Parkgaragengesellschaft gehört zu 60 Prozent der Stadt und zu 40 Prozent dem Land. "Ohne das Okay des Landes können wir unseren Anteil an den Geldern nicht verwenden", sagte Preuner. Man werde darum demnächst mit dem Land über eine Satzungsänderung diskutieren und sich den Gesellschaftsvertrag ansehen. Für die Erweiterung habe die Gesellschaft nicht ganz sechs Millionen Euro angespart, betonte der Bürgermeister heute. In guten Jahren, wie das vor Corona der Fall war, habe die Gesellschaft Gewinne zwischen 1,2 bis 1,4 Mio. Euro pro Jahr abgeworfen.

Das schlägt Preuner vor

Dem Stadt-Chef schwebte am Freitag bereits eine Reihe ganz konkreter Projekte vor, für die die Gelder eingesetzt werden können. So soll die angekündigte Begegnungszone beim Neutor in der Innenstadt aus dem neuen Topf finanziert werden. Im Zuge der geplanten Erweiterung der Festspielhäuser werde spätestens mit Baubeginn auch ein Kreisverkehr am Hildmannplatz notwendig. Ein großer Brocken sei die Sanierung des Parkhauses am Messegelände, das für Park-&-Ride adaptiert werden soll. Nicht zuletzt dürfte auch die geplante Anpassung der städtischen Buslinien in Zukunft viel Geld verschlingen.

Altstadtverband befürwortet Investitionen

Der Altstadtverband Salzburg unterstützt die Offensive, allenfalls freiwerdende Mittel der Parkgaragengesellschaft für die weitere Attraktivierung und den Ausbau des lokalen Park&Ride-Systems zu verwenden, heißt es in einer Aussendung. Die geplanten Investitionen in die Errichtung einer Begegnungszone vom Musemsplatz zum Herbert-von-Karajan-Platz werden vom Altstadtverband ebenso begrüßt. "Die geplante Verbesserung der P+R-Möglichkeiten für Tourist:innen ist ein Schritt in die richtige Richtung. Investitionen in die wirksame Steuerung der Verkehrsströme tragen zur Verringerung des Durchzugsverkehrs und zur besseren Erreichbarkeit der Altstadt bei", befürwortet Andreas Gfrerer, Obmann des Altstadtverbandes Salzburg die Initiative.

Bürger:innen stimmen gegen Ausbau der Mönchsberggarage

Der bereits bewilligte Ausbau der Mönchsberggarage war am vergangenen Sonntag mit einer Bürger:innenbefragung versenkt worden. Fast 85 Prozent der Teilnehmer:innen sprachen sich gegen die Erweiterung aus, die Wahlbeteiligung lag mit fast 22 Prozent unerwartet hoch. In Folge der Abstimmung forderten zuerst die KPÖ Plus und die grüne Bürgerliste, die Mittel in Projekte zur Verkehrsberuhigung und in den Öffentlichen Verkehr zu stecken. Beide Parteien erinnerten daran, dass das ursprüngliche Ziel der 1972 gegründeten Parkgaragen-Gesellschaft einmal war, die Altstadt vom Autoverkehr zu entlasten. 2001 wurde der Gesellschaftszweck aber auf den Bau und Betrieb von Parkgaragen und Parkplätzen geändert.

