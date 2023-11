Neue Offiziere und Unteroffiziere treten Dienst in Salzburg an

Die Absolventeninnen und Absolventen der Militärakademie sowie der Unteroffiziersakademie versehen künftig ihren Dienst in verschiedensten Heeres-Verbänden in Salzburgs Kasernen ihren Dienst. „Ob im Katastrophenfall oder bei einer schwierigen Sicherheitslage, wir wissen: Auf unser Bundesheer ist Verlass“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in einer Aussendung am Dienstag. Junges Führungspersonal für Bundesheer in Salzburg

Die jungen Offiziere haben die Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt absolviert und mit dem Dienstgrad Leutnant abgeschlossen. Für die frischgebackenen Wachtmeister war die Heeres-Unteroffiziersakademie in Enns Ausbildungsstätte. „Das Nachrücken junger, bestens ausgebildeter Kräfte sorgt für die nötige Auffrischung in der Truppe und für einen Generationswechsel bei der Führungsverantwortung“, so Haslauer weiter.

Beim feierlichen Festakt in der Salzburger Residenz wurde das Große Verdienstzeichen des Landes an vier Offiziere und das Verdienstzeichen des Landes an drei Unteroffiziere überreicht:

Großes Verdienstzeichen des Landes:

Rupert Fritzenwallner aus Kuchl

Georg Mayer aus Hallein

Richard Weyringer aus Neumarkt am Wallersee

Michael Wurm aus Hof

Verdienstzeichen des Landes:

Johann Karl aus Elsbethen

Andreas Koch aus Oberalm

Johannes Winkler aus Salzburg

