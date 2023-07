Gerade im Sommer und rund um die Festspielzeit tummeln sich in der Stadt Salzburg viele Menschen in Parks, auf Spielplätzen und in der Innenstadt. Öffentliche WC-Anlagen sind praktisch und für viele Menschen absolut notwendig. Das Angebot wird nun erweitert, kündigt Baustadträtin Anna Schiester von der Bürgerliste in einer Aussendung am Dienstag an.

Neue Toiletten-Anlagen in Itzling

Nach der Erneuerung des WCs am Hanuschplatz und der Neuerrichtung der Toilette im Donnenbergpark im vergangenen Jahr gibt es in der Nähe der Linzergasse nun seit Mai ein öffentliches WC. Dieses ist allerdings rein barrierefrei und kann nur mit einem sogenannten Eurokey aufgesperrt werden, heißt es von der Stadt auf SALZBURG24-Anfrage. Es befindet sich beim Durchgang zur Glockengasse von der Linzergasse kommend und sei aktuell noch nicht beschildert und deshalb nicht ganz leicht zu finden. Erkennen könnt ihr es an der weißen Tür mit gelbem Hintergrund. Auch im Stadtteil Itzling wird derzeit eine öffentliche WC-Anlage zwischen Spielplatz und Seniorenwohnhaus in der Schopperstraße gebaut. Die Fertigstellung ist noch im August geplant, ab September soll sie dann in Betrieb gehen.

Öffentliches WC am Mönchsberg für 2024 geplant

Kletterspielplatzbesucher:innen sollen von einem weiteren öffentlichen WC am Mönchsberg im Bereich der Müllner Schanze profitieren. Die baubehördlichen und naturschutzrechtlichen Genehmigungen wurden bereits erteilt, heißt es in der Aussendung. Derzeit werde der Amtsbericht vorbereitet, der im Herbst zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll. Baubeginn und Fertigstellung des Projekts sind für das Jahr 2024 geplant. Und am Bahnhofsvorplatz sollen im Jahr 2024 zusätzliche „stille Örtchen“ errichtet werden.

475.000 Euro Budget

Die Kosten für die laufende Instandhaltung (ohne Energie) und den Betrieb belaufen sich laut Aussendung auf rund 175.000 Euro. Hinzu kommen ca. 300.000 Euro pro Jahr für Generalsanierungen und Neubauten.

Alle öffentlichen Toiletten in der Stadt Salzburg

30 Standorte in der Landeshauptstadt

Insgesamt gibt es in der Stadt Salzburg 30 öffentliche WC-Anlagen, neun davon direkt in der Innenstadt. Nicht alle Toiletten sind allerdings barrierefrei, wie etwa jene am Glanspitz oder im Barockmuseum im Schloss Mirabell. Die Öffnungszeiten solltet ihr ebenfalls im Blick haben. Während das WC in der Linzer Gasse 72 etwa ganzjährig rund um die Uhr geöffnet ist, sind die meisten anderen im Sommer von 7 bis 19 oder 20 Uhr offen. Einige Anlagen sind über den Winter zugesperrt, wie jene im Volksgarten. Wenn ihr auf der Suche seid, könnt ihr euch am Stadtplan durch die einzelnen Standorte klicken.

Screenshot/Stadtplan/Stadt Salzburg Auf dem Stadtplan sind alle öffentlichen WC-Anlagen in der Stadt Salzburg aufgelistet.

Zudem müsst ihr bei einigen Stationen zahlen. Hier haben wir die kostenpflichtigen WCs aufgelistet:

Mirabell Vogelhaus: 50 Cent

Fisch Krieg: 50 Cent

Philharmonikergasse: 50 Cent

Dombögen: 50 Cent

Neutor im Tunnel: 50 Cent

Neun öffentliche Toiletten gibt es im Innenstadt-Bereich:

Barrierefreie Toilette am Bus Terminal Nonntal, Erzabt-Klotz-Straße 6

Barrierefreies WC am Hanuschplatz, Ferdinand Hanuschplatz 4 (im Fischkrieggebäude)

Barrierefreie Toilette am Vogelhaus im Mirabellgarten

Barrierefreie WC-Anlage in der Wiener-Philharmonikagasse, am Anfang des Universitätsplatzes

Barrierefreies WC im Museum der Moderne, Bergstation vom Mönchsberglift

WC im Panorama Museum (Barockmuseum), Mirabellplatz 3

WC-Anlage in den Dombögen, Kapitelplatz

WC-Anlage am Neutorfußgängertunnel

WC-Anlage am Grünmarkt, Franz Josefstraße 16

Zusätzlich gibt es im öffentlichen Raum weitere WC-Anlagen:

Barrierefreies WC am Schloss Hellbrunn Besucherparkplatz

Barrierefreie Toilette an der Kassa der Wasserspiele im Schloss Hellbrunn

Barrierefreies WC im Schloss Hellbrunn Parkcafe

WC im Frohnburghof, Hellbrunner Allee 51 (April bis Oktober)

Barrierefreies WC im Dr. Hans Lechner Park, neben der Bayerhammerstraße 18 (April bis Oktober)

Barrierefreies WC im Gnigler Park, Minnesheimstraße Barrierefreie Toilette an der Itzling Fußballwiese, Gorlicegasse (April bis Oktober)

Barrierefreies WC im Lehener Park, Schießstatt-Straße

Barrierefreies WC im Preuschenpark, Dr. Petterstraße (April bis Oktober)

Barrierefreies WC im Stölzlpark, Bindergasse (April bis Oktober)

Barrierefreies WC im Volksgarten, Hundertwasser Allee (April bis Oktober) Barrierefreies WC im Umweltschutztunnel Liefering, alte Lieferinger Hauptstraße Barrierefreies WC an der Volksschule Schallmoos, Maierhofweg 4 (April bis Oktober)

Barrierefreies WC im Donnenberpark

Barrierefreies WC am Badesee Liefering und Kiosk Barrierefreies WC im Rauchenbichl, Rauchenbichlerstraße 10 WC beim Glanspitzspielplatz, rechts von der Glanzeile Barrierefreies WC an der Aussegnungshalle Maxglan, Siezenheimerstraße 9

Barrierefreies WC am Friedhof Aigen, Friedhofstraße 1

Barrierefreies WC im Kernpark, Wendeplatz von O-Bus Linie 5 Nonntal Barrierefreies WC am Autobusterminal Autobahn Nord

(Quelle: SALZBURG24)