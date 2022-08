In der Nacht auf 5. Juli soll ein 22-Jähriger in einer Tiefgarage in der Stadt Salzburg ein Auto gestohlen haben. Den dazugehörigen Schlüssel habe er in dem unversperrten Fahrzeug gefunden. Das berichtet die Polizei Salzburg am Donnerstag in einer Aussendung.

Mehrere Unfälle mit gestohlenem Pkw

Der junge Österreicher sei dann mit dem Auto im Stadtgebiet umhergefahren und habe dabei mehrere Verkehrsunfälle mit Sachschäden und Fahrerflucht verursacht. Zudem soll er andere Kennzeichentafeln montiert haben. Nach seiner unfallreichen Spritztour soll der 22-Jährige den Wagen am Salzburger Hauptbahnhof in der Tiefgarage wieder abgestellt haben.

Weitere Einbrüche in Salzburger Tiefgarage

Wenige Tage später sei der Mann mit einem 18-Jährigen in die erste Garage zurückgekehrt, so die Polizei. Dort hätten die Männer in zwei Pkw eingebrochen und einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Der Versuch einen weiteren Pkw zu stehlen, sei misslungen.

Videoaufzeichnungen überführen Verdächtige

Aufgrund von Videoaufzeichnungen und umfangreichen Ermittlungen konnten die beiden Verdächtigen ausgeforscht werden. Sie hätten laut Polizei die Taten eingestanden. Der 22-Jährige wurde verhaftet. Weitere Ermittlungen laufen.

(Quelle: SALZBURG24)