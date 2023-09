Plan vom teuersten WC in Salzburg vom Tisch

Für Wirbel hatte Anfang der Woche eine geplante Toilette gesorgt, die an der Müllner Schanze in der Stadt Salzburg errichtet werden sollte. Wegen der vielen Auflagen für den Standort am Mönchsberg hätte das stille Örtchen wortwörtlich in den Berg hineingebaut werden müssen – eine Bauweise, die teuer ist. Auf rund 380.000 Euro wurden die Kosten geschätzt. Kritik an den Plänen gab es von der ÖVP. Am Donnerstag wurde der Vorschlag vom Bauausschuss der Stadt Salzburg abgelehnt, wie aus einer Mitteilung am Nachmittag hervorgeht.

WC an Müllner Schanze zu teuer für ÖVP und FPÖ

ÖVP und FPÖ hatten sich gegen die Toilette am Müllner Hügel ausgesprochen – vor allem wegen der hohen Baukosten. Baustadträtin Anna Schiester von der Bürgerliste (Die Grünen in der Stadt Salzburg) hatte bis zuletzt an ihren Plänen festhalten wollen. Natürlich gebe es günstigere WCs, „aber eben nicht da oben“, erklärte ihre Büroleiterin Beate Windhager am Montag gegenüber SALZBURG24. Und gerade an diesem Standort sei der Wunsch der Bevölkerung nach einem öffentlichen Klo besonders groß gewesen. Nach der Entscheidung des Bauausschusses wird es nun wohl beim Wunsch bleiben.

