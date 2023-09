RAF Camora ist nicht nur einer der im deutschsprachigen Raum erfolgreichsten Hip-Hop- und Dancehall-Künstler, er ist auch Geschäftsmann und betreibt neben Mode- und Getränke-Linien einen Tattoo- und Barber-Shop mit der Bezeichnung "R." in Wien. Dieses Konzept bringt er nun nach Salzburg. Eröffnet wird der Laden in der Wolf-Dietrich-Straße Ende September, ab dann sollen sich internationale Tattoo-Artists und Barber um die Wünsche der Kundinnen und Kunden kümmern.

"Unser Konzept ist in Wien bereits sehr erfolgreich. Nach knapp drei Jahren wollen wir nun auch Shops in den Bundesländern eröffnen, erster Halt ist dabei in Salzburg", gibt Geschäftsführer Moritz Sageder im Interview mit SALZBURG24 am Dienstag an. Die Arbeiten im Geschäftslokal in der Wolf-Dietrich-Straße auf der rechten Altstadtseite laufen bereits auf Hochtouren, schon nächste Woche will man bei einem Soft-Launch das Personal einschulen.

Internationale Künstler:innen geben sich Klinke in die Hand

"Der Laden sieht aus wie der kleine Bruder unseres Shops in Wien", verrät Sageder. Insgesamt soll es im Geschäftslokal sechs Tattoo-Plätze und zwei Barber-Plätze geben. Dabei verändert sich das Personal im Shop stetig: "Wir arbeiten hier mit über 80 internationalen Künstlern zusammen, die dann jeweils für ein paar Wochen im Shop sind."

RAF Camora bei Shop-Eröffnung in Salzburg

Das Opening der Salzburger Filiale findet am 30. September statt, ab 14 Uhr wird auch RAF Camora dabei sein und die ersten Kund:innen begrüßen. Zuvor wird aber noch in der Salzburger Altstadt gefeiert: "Wir haben uns für eine Pre-Party entschieden, die am 29. September im City Beats stattfindet", so Sageder.

City Beats erwartet zu Opening-Party 2.000 Gäste

Beim City Beats in der Griesgasse laufen indes die Vorbereitungen für die anstehende Party auf Hochtouren. "Es freut uns natürlich sehr, dass international so erfolgreiche Künstler wie RAF Camora zu uns in City Beats zum Feiern kommen. Wir erwarten ein volles Haus mit rund 2.000 Gästen", so Club-Manager Konstantin Schmelz im Gespräch mit SALZBURG24.

Los geht es um 22 Uhr, Schmelz geht aufgrund des Andrangs davon aus, dass nach spätestens einer Stunde ein Einlassstopp verhängt werden muss. Fans sollten also schnell sein, am 29. September dürfte es voll werden in der Griesgasse.

