Der Mann rief gestern bei der Polizei Oberösterreich an. Dabei gestand er den Raub sowie einen weiteren Einbruch in eine Wohnung in Salzburg. Er gab stark alkoholisiert an, nun die Verantwortung dafür übernehmen zu wollen, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Montag.

APA/BARBARA GINDL Salzburger Polizei fahndet nach diesem Räuber Zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt ist es am Montagabend im Salzburger Stadtteil Lehen gekommen. Der Täter ist auf der Flucht, berichtet die Polizei.

18-Jähriger in Mattighofen aufgegriffen

Eine Polizeistreife aus Mattighofen fand den 18-Jährigen in der Nähe einer Tankstelle und brachte ihn auf die dortige Dienststelle. Bei einer ersten Einvernahme gestand er den Raubüberfall auf den Lebensmittelmarkt. Außerdem soll er am 13. April im Zuge einer Racheaktion bei einem Wohnungseinbruch mehrere Cannabispflanzen gestohlen und vernichtet haben.

Drogensucht Motiv für Raubüberfall in Lehen

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Festnahme an, das Landeskriminalamt Salzburg übernahm die weiteren Ermittlungen. Bei einer angeordneten Hausdurchsuchung an der Salzburger Wohnadresse des Festgenommenen konnten keine relevanten Gegenstände sichergestellt werden. Als Motiv für den Raub gab der 18-Jährige an, dass er seine Drogensucht nicht mehr finanzieren hatte können. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

(Quelle: SALZBURG24)