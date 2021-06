Regenbogenfahnen vor Schloss Mirabell gestohlen

Am gestrigen "Christopher Street Day", der jährlich im Gedenken an die "Stonewall Riots" in New York am 28. Juni 1969, begangen wird, wurden die beiden Regenbogenfahnen vor dem Schloss Mirabell gewaltsam abgenommen und entwendet. Dabei wurden auch die Schlösser und Aufhängevorrichtungen an den beiden Masten beschädigt, gab die Stadt Salzburg in einer Aussendung bekannt.

Regenbohnenfahnen am Schloss Mirabell gehisst

Umgehend stellten sich die Stadträtinnen Martina Berthold (Bürgerliste) und Anja Hagenauer (SPÖ) erneut mit einer Flagge vor das Schloss. "Es macht mich betroffen, dass es in Salzburg Personen gibt, die der Vielfalt unserer Gesellschaft mit Zerstörungswut begegnen. Homophobie und jegliche Form von Gewalt haben in unserer Stadt nichts verloren." Hagenauer ergänzt: "Wir werden uns keinesfalls davon abhalten lassen, die Vielfalt in dieser Stadt zu fördern und gegen Diskriminierungen jeder Art aufzutreten."

