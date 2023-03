Seit Mitternacht steht in Deutschland der gesamte öffentliche Verkehr still. Das Bus-, Bahn- und Flugpersonal streikt für 24 Stunden. Das hat auch Auswirkungen auf den Fernverkehr in Österreich bzw. Salzburg. So fahren am gesamten Montag keine Züge über das Deutsche Eck. Auch der Flugverkehr vom Salzburg Airport in die deutschen Städte Köln, Hamburg und Frankfurt ist betroffen.

Weniger Reisende am Salzburger Hauptbahnhof

„Heute Morgen waren wenig Leute am Hauptbahnhof, weil sie bereits gut informiert wurden“, berichtet ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner Montagfrüh im Gespräch mit SALZBURG24. Er selbst sei bereits um 5.30 Uhr vor Ort gewesen, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Fernreisende hätten ihre Fahrten schon frühzeitig verlegt und offenbar haben auch viele ins Homeoffice gewechselt. Dadurch waren für einen Montagmorgen ungewohnt wenige Pendler unterwegs. „Für sie haben wir einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, der gut angenommen wird“, so Baumgartner.

Keine überfüllten Busse

Damit die Menschen den Schienenersatzverkehr erwischen, wurde extra Personal abgestellt, das Reisende informieren und sie zu den Shuttles geleiten sollte. „Die Busse vom Hauptbahnhof nach Freilassing und Wörgl sind jetzt auch nicht übermäßig überfüllt“. Nach Einschätzung des ÖBB-Sprechers wird sich das auch im Laufe des Tages nicht großartig verändern: „Es werden am Nachmittag oder Abend nicht mehr Menschen dazukommen“. Es gäbe auch wenige „Gestrandete“ am Salzburger Hauptbahnhof.

Zugverkehr ab Dienstag wieder weitgehend normal

Der Streik dauert noch bis Mitternacht, was sich sicherlich noch auf die Nachtzüge auswirken würde. Ab den Morgenstunden soll sich der Bahnverkehr nach Deutschland allerdings wieder normalisieren. „Trotzdem würde ich Reisende bitten, sich über die Fahrpläne zu informieren“, appelliert Baumgartner abschließend.

Streik beeinflusst Flugverkehr bis Dienstag

Etwas träger wird sich wohl der Flugverkehr rehabilitieren. „Bei uns in Salzburg wird das sicher schneller gehen, aber im europäischen Raum wird der Streik Auswirkungen bis Dienstagvormittag haben“, prognostiziert Flughafen-Sprecher Alexander Klaus gegenüber S24. Das liege daran, dass die Maschinen nach dem Streik erst wieder zu ihren Flughäfen zurückkehren müssten, ehe der normale Flugplan wieder anlaufen kann.

Etwas mehr Verkehr am Flughafen Salzburg

Vom Salzburger Flughafen entfallen am heutigen Montag insgesamt vier Flüge nach Frankfurt, zwei nach Hamburg und einer nach Köln. Dafür dient er als Ausweichstelle für den Airport München. Da am Flughafen München bereits am Sonntag gestreikt wurden, gab es in der Mozartstadt schon gestern sechs zusätzliche Flüge: Drei von Eurowings nach Mallorca, zwei TUIFly-Flüge auf die Kanaren sowie einen Flug der polnischen Enter Air nach Stockholm und Göteborg. Am Montag gab es in Salzburg fünf zusätzliche Flüge: Eurowings steuerte zwei weitere Male Palma de Mallorca an, TUIFly flog erneut zweimal auf die Kanaren, und die Enter Air verband Salzburg mit Debrecen. TUIFly hatte für den Ausweichverkehr bereits am Samstag zwei Maschinen am Airport W. A. Mozart stationiert. „Daher haben wir aufgrund des Streiks etwas mehr Verkehr als üblich", so Klaus.

Keine panischen Fluggäste

Das Bild von gestressten und panischen Fluggästen an den Gates wäre jedoch mehr als übertrieben. „Das ist nicht mehr so wie früher, da die Airlines international gut vorbereitet sind und die Reisenden vorab informiert haben“, berichtet Klaus. Vereinzelte „gestrandete“ Passagiere würde man weiterhelfen und gegebenenfalls auch in Hotels unterbringen.

So beeinflusst der Verkehrsstreik in Deutschland natürlich die Reisenden in Salzburg, das erwartete Chaos blieb vorerst jedoch aus.

