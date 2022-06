Der Juni steht im Zeichen der queeren Bewegung. Schwule, Lesben, Bi– und Transsexuelle feiern den ganzen Monat lang Pride Month. In der Mozartstadt finden auch einige Events und Partys zum Thema statt. Die Stadtverwaltung stellt dafür im Juni ihr Auftreten auf Regenbogen-Farben um. So soll für Gleichberechtigung und Akzeptanz geworben werden. "Wir bekennen uns als Menschenrechtsstadt eindeutig zu einer vielfältigen und gleichberechtigten Gesellschaft", heißt es vom Salzburger Magistrat. Der Regenbogen auf Social Media und fast allen Plakaten soll ein sichtbares und klares Zeichen dafür sein.

Großes HOSI-Fest in Salzburg

Die Highlights in der Stadt Salzburg seien laut Geschäftsführerin der Homosexuellen Initiative (HOSI) Conny Felice das vierteljährliche HOSI-Fest und eine Lesung von Inter*Pride. „Es gibt einige gute Termine, aber die Community besucht meist die Paraden in Wien oder Graz. Im Idealfall machen wir das deshalb nicht gleichzeitig“, so Felice im Gespräch mit SALZBURG24. Dafür wird im September rund um den Christopher Street Day heuer nicht nur eine Pride Parade sondern eine ganze Pride Week veranstaltet.

????Happy Pride Month???? Feiert mit uns in den Pride Month am Samstag, 04.06.22 ab 21 Uhr in der ARGEkultur am HOSI Fest ????️‍????????️‍⚧️ ???????????? Gepostet von HOSI Salzburg am Mittwoch, 1. Juni 2022

Queere Events in Salzburg

Hier eine Auswahl an Events in der Mozartstadt im Juni:

1. Juni, Cabaret am Salzburger Landestheater

3. Juni, Ladies Night in der HOSI Bar

4. Juni, HOSI-Fest in der ARGEkultur

7. Juni, Vortragsreihe „Queere Geschichte(n)“ im Keltenmuseum Hallein

8. Juni, Lesung Inter*Pride im Shakespeare

17. Juni, LMC goes Fetish in der HOSI Bar

25. Juni, Queere Stadtführung

Salzburg hat im Innergebirg Nachholbedarf

Generell sei die Akzeptanz der Salzburger:innen in der Landeshauptstadt gegenüber der queeren Community mittlerweile durchaus vorhanden. „Salzburg ist viel offener, als man glauben würde“, erzählt Felice. Für die Größe der Stadt sei auch die Anzahl der Szenelokale durchaus beachtlich.

Etwas Aufholbedarf gebe es laut Felice nur im Innergebirg. „Viele Betroffene müssen immer noch in die Stadt kommen, weil sie zu wenig Akzeptanz erfahren“, schildert die HOSI-Geschäftsführerin. In der Mozartstadt würden sie aber Ansprechpersonen und Beratung in der Community finden.

Love is Love! ????️????????️⚧️



Für das Pride-Monat Juni wird der Balkon der Präsidentschaftskanzlei wieder zum Regenbogenbalkon. Stehen wir gemeinsam für Akzeptanz, Respekt & Selbstbestimmung ein – für alles, das uns als Gesellschaft bunt, reich & stark macht. #HappyPride #PrideMonth2022 pic.twitter.com/eUMYWYNEaR — A. Van der Bellen (@vanderbellen) June 1, 2022

Große "Pride Parade" in Wien

Das Highlight im Juni in Österreich ist die große Pride Parade, die in Wien am 11. Juni stattfinden wird. Der Juni ist gleichzeitig der Monat der politischen Forderungen in Gleichstellungsfragen und symbolischen Gesten. So hissen viele öffentliche Gebäude in der Bundeshauptstadt die Regenbogenfahne. Auch der Balkon der Präsidentschaftskanzlei von Alexander van der Bellen wird wieder zum Regenbogenbalkon.

Katharina Kacerovsky-Strobl, Organisatorin von Vienna Pride, lobt die Stadt: "Die Stadt Wien setzt hier ein wichtiges Signal und wird ihrer Vorbildfunktion gerecht. Noch vor wenigen Jahren waren öffentlich gehisste Fahnen eine Seltenheit - am Rathaus nicht, das sich konsequent verlässlich über Jahre hinweg mit der LGBTQIA-Community solidarisch zeigt. Es macht uns stolz, in so einer Stadt zu leben." Der Wert dieser kleinen Geste sei groß, sagte Ann-Sophie Otte, Obfrau der HOSI-Wien. "Es ist für manche nur ein bisschen Stoff. Für einen Teenager, der in der Schule gemobbt wird, heißt es: Du bist ok, wie du bist. Deine Stadt steht hinter dir. Kleine Gesten können einem enorm den Rücken stärken."

(Quelle: SALZBURG24/APA)