Scharfe Currywurst gibt es beim Salzburger Grill Imbiss in der Wiener-Philharmoniker-Gasse mitten in der Mozartstadt. Doch Betreiber Raymond Mair und sein Mitarbeiter Christian Schwarzenbrunner haben nicht nur Leidenschaft für ihre berühmten „Heeres Currywürste“, sondern setzen sich auch für den guten Zweck ein. Bereits zum zwölften Mal spenden die beiden Würstlverkaufer mit dem großen Herz ihr gesamtes Trinkgeld an krebskranke Kinder. Auch in diesem Jahr kamen rund 6.000 Euro zusammen, berichtet die Salzburger Kinderkrebshilfe in einer Aussendung am Dienstag.

Salzburger Grill Imbiss spendet seit 2012

„Seit 2012 spendet der Salzburger Grill Imbiss sein gesamtes Trinkgeld an gemeinnützige Organisationen wie die Salzburger Kinderkrebshilfe. Trotz der Größe ihres Standes kommen jedes Jahr beträchtliche Summen zusammen. Wir danken Raymond Mair und seinem Mitarbeiter Christian Schwarzenbrunner, dass sie auch in diesem Jahr wieder an unsere Schützlinge gedacht haben“, bedankt sich Heide Janik, Obfrau der Salzburger Kinderkrebshilfe.

„Es freut uns sehr, dass unsere treuen Kund:innen auch in diesem Jahr wieder reichlich Trinkgeld gegeben haben und wir damit wieder die Arbeit der Salzburger Kinderkrebshilfe unterstützen können. Darüber hinaus danke ich meinem 'Grill-Bruder' Christian Schwarzenbrunner, dass er auch in diesen Zeiten auf sein Trinkgeld verzichtet. Das ist nicht selbstverständlich“, betont Raymond Mair vom Salzburger Grill Imbiss.

(Quelle: SALZBURG24)