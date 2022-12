Bis Hunde aus Tierheimen ein neues Zuhause finden, dauert es oft lange. Manche der Tiere wurden misshandelt und schlecht oder gar nicht erzogen. Kein Wunder also, dass viele Tierliebhaber:innen lieber einen pflegeleichteren Welpen von Züchter:innen holen.

Mehr Anreiz zur Adoption von Tierheim-Hunde

Um in Zukunft mehr Anreiz für die Adoption von Tierheim-Hunden zu schaffen, schlägt schlägt NEOS Salzburg-Fraktionsobmann Lukas Rößlhuber vor, die Hundesteuer für Tierheim-Hunde für fünf Jahre zu erlassen. So könne man Menschen motivieren, „einem Hund aus einem Tierheim ein neues Zuhause zu bieten“, meint er heute in einer Aussendung. Tierheime könnten jede Entlastung brauchen, „gerade wenn das neue Landessicherheitsgesetz in Kraft tritt“. Denn darin soll künftig das Betteln mit Tieren verboten werden. In den vergangenen Tagen seien deshalb schon einige Hunde von Bettlern in Tierheimen abgegeben worden.

Hundesteuer soll in Salzburg fünf Jahre entfallen

Was die Salzburger NEOS vorschlagen, ist so ähnlich in Wien bereits Realität: Dort entfällt für Tierheim-Hunde drei Jahre lang die Hundesteuer. „Wir werden im nächsten Gemeinderat einen Antrag stellen, in dem wir fordern, dass für Hunde aus Tierheimen die ersten fünf Jahre keine Hundesteuer bezahlt werden muss“, kündigt Rößlhuber an und rechnet vor: „Für Menschen, die einen Tierheimhund aufnehmen wollen, wäre das eine Steuerentlastung von € 250,- bis € 600,-.“

(Quelle: SALZBURG24)