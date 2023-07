Der Residenzplatz in der Salzburger Innenstadt ist ein beliebter Ort für Veranstaltungen. Jährlich finden sich Touristen und Einheimische hier auf dem Christkindlmarkt oder dem Rupertikirtag. Beides sind Feste der Freude. Heute ist der Residenzplatz wieder Schauplatz einer Veranstaltung, wie jedes Jahr am 11. Juli. Heute wird kein freudiges Fest gefeiert. Heute bleibt es still. Bis auf die Rede, die auf drei Sprachen durch die Lautsprecher tönt und die bosnische Trauermusik, die im Hintergrund zu hören ist, ist es ruhig. Der Residenzplatz ist einmal mehr Kulisse für das Gedenken an den Völkermord in Srebrenica, Bosnien und Herzegowina.

8.732 unschuldige Menschen wurden heute vor 28 Jahren im kleinen bosnischen Städtchen ihren Familien entrissen, getötet und ihre Körper verscharrt. Jedes Jahr zum Jahrestag werden neu aufgefundene Überreste auf der Friedhofsanlage in Srebrenica beerdigt. Bis dahin liegen sie in Massengräbern, wo sie bosnisch-serbische Soldaten entsorgt und versteckt haben.

Vor Ort am Residenzplatz

Als Person mit bosnischem Migrationshintergrund und Angehörige der ersten Nachkriegsgeneration war es mir ein ganz besonderes Anliegen, über die Srebrenica-Gedenkfeier in Salzburg zu schreiben. Ich war schon einmal auf der Gedenkfeier am Residenzplatz, allerdings aus privaten Gründen. Heute bin ich beruflich hier. Ich glaube, noch nie ist mir ein beruflicher Termin so schwergefallen. Eine Mischung aus Nervosität und Aufregung macht sich in mir breit. Am Residenzplatz angekommen, begrüßen mich die Organisatoren und Aufbauhelfer der Gedenkfeier. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um eine wichtige Geschichte zu erzählen – die Geschichte vom Leid einer Stadt und den Schmerz einer ganzen Nation – durch Bilder, Videos und meine Berichterstattung. Aus diesem Grund habe ich mich mit den Organisatoren der Gedenkfeier unterhalten. Dabei handelt es sich um ausschließlich bosnische Vereine aus Salzburg.

„Srebrenica ist die tiefste Wunde im Körper des gefolterten bosniakischen und bosnischen Volkes“, so lautet eine Passage der Rede von Hamed Husejnovic, dem Hauptorganisator (BH Dijaspora Salzburg). Ich könnte es nicht besser ausdrücken. Husejnovic stammt, ähnlich wie ich, aus einem Dorf in der Nähe von Srebrenica.

Srebrenica am 11. Juli 1995

Nachdem der bosnisch-serbische Kommandant Ratko Mladic 1995 im Zuge des Bosnienkrieges die Stadt Srebrenica im Osten des Landes einnahm, fing er an, zusammen mit seinen Soldaten muslimische Bosnier – auch Bosniaken genannt – systematisch zu töten. Männer und Buben wurden von ihren Familien getrennt, verschleppt, gefoltert und getötet. Tausende Frauen verloren an diesem Tag ihre Männer, ihre Söhne, ihre Brüder und Väter. Die 300 von der UN in Srebrenica stationierten Blauhelme leisteten laut APA-Bericht keinen Widerstand, als im Juli 1995 serbische Einheiten Srebrenica angriffen. Für die Mitverantwortung an dem Völkermord hatte sich die niederländische Verteidigungsministerin bei den Feierlichkeiten im vergangenen Jahr erstmals entschuldigt.

Insgesamt gelten 8.753 Männer und Buben als getötet, allerdings hat man bis heute nicht alle sterblichen Überreste gefunden. Erst 6.721 Opfer konnten beerdigt werden. Auch dieses Jahr werden am Jahrestag des Massakers Särge in grüne Tücher gewickelt und in einem anständigen Grab in Srebrenica bestattet. Oftmals verabschieden sich noch lebende Mütter von den Überresten ihrer Söhne, bevor diese ihre letzte Reise antreten.

Srebrenica am 11. Juli 2023

Heute finden 30 weitere Seelen ihre Ruhe, erklärt Husejnovic. Bereits gestern startete ein Konvoi aus der Landeshauptstadt Sarajewo mit den identifizierten Überresten – darunter vier minderjährige Buben. Der jüngste war zum Zeitpunkt des Todes 15 Jahre alt und wird neben seinem Vater und Bruder beerdigt, die bereits Jahre zuvor auf dem Srebrenica Gedenkfriedhof beigesetzt wurden. Kurz nach Mittag werden auf dem Gedenkfriedhof in Srebrenica die Beerdigungen stattfinden. Während Bosnier:innen und das Land trauern, streiten andere Volksgruppen den Genozid immer noch ab. Obwohl laut APA-Bericht die Leugnung des Genozids in Bosnien strafbar ist, erkennen serbisch-nationalistische Gruppen den Völkermord nicht an. Hunderte Mittäter soll es am Massaker gegeben haben, allerdings wurde nur eine Handvoll gefasst und in Den Haag verurteilt. Unter ihnen auch Ratko Mladic.

Salzburg gegen das Vergessen

Weil in Salzburg viele Menschen mit bosnischem Migrationshintergrund leben, haben sich in der Mozartstadt mehrere bosnische Organisationen gebildet. Die Repräsentation ist für die Minderheit, gerade in Anbetracht der schrecklichen Kriegsverbrechen, besonders wichtig. Das weiß auch Husejnovic: „Wir möchten, dass auch die Nachkriegsgeneration, die großteils hier geboren und aufgewachsen ist, an diesem Erinnern wächst“, erklärt er. Da so viele Bosnier:innen in Salzburg leben, nutze man die Gelegenheit, den Genozid im Herzen der Stadt zu beleuchten und die Welt wissen zu lassen, was sich in Srebrenica ereignet hat.

Stadträtin Andrea Brandner (SPÖ) betont ebenfalls die Wichtigkeit des Erinnerns in Salzburg. Sie sieht das Massaker als mahnendes Beispiel für jüngere Generationen: „Diese Erinnerung muss aufrechterhalten werden, damit man daraus lernen kann.“ Für Tarik Mete (SPÖ) geht die Veranstaltung über Repräsentation hinaus: „Für mich ist diese Gedenkveranstaltung eine Pflichtveranstaltung. Es geht darum, dass alle Menschen in unserer Stadt sehen, was mitten in Europa, vor nicht allzu langer Zeit passiert ist.“ Auch an Schulen solle das Thema präsenter werden. Denn obwohl sich die Gräueltaten des 11. Julis 1995 mitten in Europa ereigneten und als größter Völkermord nach dem zweiten Weltkrieg gelten, gerieten diese schrecklichen Ereignisse außerhalb des Balkans schnell in Vergessenheit.

Auch eine junge Touristin macht bei der Veranstaltung halt. Sie ist Brasilianerin und erklärt mir, dass sie sich daran erinnern kann, den Genozid als Kind durch die Nachrichten mitbekommen zu haben: „Ich war vielleicht acht Jahre alt, als mein Vater das schreckliche Geschehen in den Nachrichten mitverfolgt hat.“

Zwei Welten fließen zusammen

Bereits gestern veröffentlichten bosnische Medien Beiträge vor Ort aus Srebrenica. Nachdem die Särge eintrafen und auf den Friedhof getragen wurden, verabschiedeten sich die Familien von ihren Liebsten – nach 28 langen Jahren. Mit diesen Bildern im Kopf ging ich heute zum Residenzplatz, wo ebenfalls zahlreiche Bilder von trauernden Müttern und ausgegrabenen Massengräbern ausgestellt sind. Manche Passant:innen legten Blumen vor den Bildern ab. Alle Bosnier:innen, die vorbeikamen, verstanden sich stumm. Bei der Trauer müssen nicht viele Worte gewechselt werden. „Bosnien – meine Mutter, Srebrenica – meine Schwester.“ So lautet der Text des Trauerliedes, das im Hintergrund läuft, übersetzt auf Deutsch.

Für mich war es eine einzigartige Erfahrung, meine Minderheitengruppe mitten am Residenzplatz der Stadt Salzburg repräsentiert zu sehen. Zwei Welten fließen mit dieser Veranstaltung zusammen: Die österreichische Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin und die bosnische, die ich immer bei mir trage. Ich freue mich darüber, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte, die tausenden Opfer dieses schrecklichen Massakers stellvertretend auch von hier aus zu ehren.

