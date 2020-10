"Oberstes Ziel ist, die Lebensqualität in der Stadt zu halten und in den nächsten 25 Jahren weiter zu steigern", sagte Planungsstadträtin Barbara Unterkofler (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Die Grünlanddeklaration, die in der Stadt Salzburg bereits in das bestehende REK integriert ist, werde dabei "weder in ihrer Größe noch in ihrer Qualität angegriffen". Neu sei, dass in die Erstellung des neuen REK nicht nur Fachexperten, sondern auch die Bürger der Stadt maßgeblich eingebunden werden sollen.

Bürgerbeteiligung startet Anfang November

So startet bereits am 5. November ein mehrwöchiges Bürgerbeteiligungsverfahren – Covid-bedingt allerdings nur online. Im Frühjahr ist zudem ein Bürgerbeirat geplant. Dazu werden alle Haushalte in der Stadt angeschrieben und die Menschen zur Mitarbeit eingeladen. Aus allen Interessierten wird dann ein Kreis von 15 Personen ausgewählt, der einen repräsentativen Querschnitt der Stadtbevölkerung darstellt. Parallel dazu sollen speziell junge Erwachsene in den Prozess eingebunden werden: "weil das neue REK vor allem ihre Zukunft betrifft", sagte Unterkofler.

Letztes REK von 2007

Das letzte REK der Landeshauptstadt stammt aus dem Jahr 2007 und war auf zehn Jahre Planungshorizont ausgelegt. "Es hat 250 Ziele und 800 Maßnahmen enthalten. Das lässt eine dynamische Entwicklung über 25 Jahre aber nicht zu. Das neue REK soll darum schlanker, stringenter und übersichtlicher werden", sagte die Planungsstadträtin.

Der lange Zeithorizont stellt die Stadt- und Raumplaner in Salzburg freilich vor große Herausforderungen. Sie müssen etwa abschätzen, wie sich die Bevölkerung und die Zahl der Arbeitsplätze und Unternehmen in der Stadt quantitativ entwickelt und zugleich auch qualitative Entwicklungen - etwa die Veränderung bei den Haushaltsgrößen - im Auge haben.

"Wir haben einen Spagat zwischen konkreten Zielen und Vorgaben auf der einen Seite und einem langen Planungshorizont, der dennoch eine gewisse Flexibilität bei unvorhersehbaren Entwicklungen erlaubt, auf der anderen Seite", sagte am Mittwoch Stefan Kunze, Amtsleiter der Abteilung Stadtplanung und Verkehr.

Grüne fordern aktive Einbindung

Die grüne Bürgerliste begrüßte in einer ersten Reaktion die vorgeschlagenen Formate der Bürgerbeteiligung, fordert aber zugleich die aktive Einbindung von Stakeholdern wie beispielsweise der Initiative Architektur, der Radlobby, des Naturschutzbundes oder "Fridays For Future".

Das sind die nächsten Schritte und Termine in der Projektbearbeitung:

5. November 2020: Informationsabend zum Auftakt – online(www.stadt-salzburg.at/rek-neu)

Anschließend: Durchführung der ersten Phase der digitalen Bürger*innenbeteiligung

26. November 2020: Workshop zur Visions- und Leitsatzdefinition mit den politischen Vertreter*innen

Dezember 2020/ Jänner 2021: Workshop zur Visions- und Leitsatzdefinition mit den an-deren Magistratsabteilungen

Ende Jänner 2021: Erstes Treffen Begleitgruppe junger Expert*innen

Mitte Februar 2021: Workshop zur Visions- und Leitsatzdefinition mit Interessensvertretungen, Initiativen, etc.

Frühjahr 2021: Durchführung eines Bürgerrats zur Visions- und Leitsatzdefinition

Laufend bis Frühjahr 2021: Abschluss der Grundlagenerhebungen und Erstellung des Grundlagenberichts

(Quelle: APA/SALZBURG24)