Ab heute entsteht am Kindergarten Lehen I und II ein Containerbauwerk im Rahmen des Projekts "Schlau in Lehen", in das zuerst die Kindergartenkinder und anschließend die Schüler:innen der benachbarten Schule einziehen. Der Grund für den Umzug sind Sanierungs- bzw. Neubauarbeiten. Die Stadt Salzburg nimmt dafür 50 Millionen Euro in die Hand.

100 Kinder werden vorübergehend ausquartiert

Der Kindergarten Lehen II wird komplett neu entstehen. Jene Kinder, die dort aktuell betreut werden, werden am Bauende 2027 schon allesamt große Schülerinnen und Schüler sein. „Das wird der größte Kindergarten Salzburgs. In den Ausweichcontainern werden rund 100 Kinder von zwölf Pädagoginnen des Kindergartens in der Franz-Martin-Straße betreut“, erklärt Baustadträtin Anna Schiester von der Bürgerliste (die Grüne in der Stadt Salzburg) im Rahmen des Spatenstichs am Montag.

Die Baufirma stellt ab sofort die Container auf, in die zuerst die Kindergartenkinder ausweichen. „Sind die Bauarbeiten am Kindergarten beendet und die Kindergartenkinder in ihrem neuen Heim, übersiedeln mehr als 550 Kinder aus der Schule in die Container“, so Schiester. Das Geld für das Projekt stammt aus dem städtischen Bildungsbaubudget. Dieses umfasst laut Schiester aktuell 230 Millionen Euro.

„Bildungsinvestition in Lehen wichtig“

„Wir investieren in den Kindergarten Lehen 1 und 2, die Volksschule Lehen 1 und 2 und in den Ausbau der Nachmittagsbetreuung“, resümiert Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) direkt nach dem Spatenstich. In den Lehener Volksschulen wird zudem ein vollkommen neues Lernkonzept eingeführt. "Es nennt sich Lernhauskonzept und bildet eine Schule in der Schule. Die Klassen sind rund um einen 'Marktplatz' angeordnet. Das erleichtert die Kommunikation und die Schüler:innen lernen viel voneinander. Wir haben uns das Konzept in München angesehen. Dort haben sich die Noten sprunghaft verbessert", verrät Auinger.

Bauphasen der Kindergärten und Schulen

Bis Ostern 2025 werden in den neuen Container die vielen Kinder der betroffenen Kindergärten betreut. Hat der Osterhase in diesem Jahr seine Geschenke gebracht, übersiedeln die Kleinsten in das dann vollkommen neue Gebäude gegenüber.

Ihnen folgen 550 Schüler:innen und 75 Pädagog:innen nach. Der Unterricht findet dann in 25 provisorischen Klassenräumen statt. Damit das möglich ist und es nicht zu Platzproblemen kommt, wird auf die Container ein weiteres Stockwerk draufgesetzt.

Mit dem Schuljahr 2025/26 erfolgt der Unterricht in der Containeranlage, während die Bauarbeiten am „Altbestand“ bereits in den Sommerferien beginnen werden. Nach dem Abbruch des Kindergartens Lehen Scherzhauserfeldstraße und des Hausmeistergebäudes, soll die Sanierung der Volksschule Lehen 1 und 2 Mitte Juli 2025 starten.

Nach den Sommerferien 2027 kann dann der Unterricht in der sanierten und erweiterten Volksschule starten. Am Ende steht die Wiederherstellung der Parkflächen im nördlichen Lehenerpark. Die Container kommen weg und die Stadt nutzt die Gelegenheit, vor Ort auch notwendige Kanal- und Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen. Für die Kinder, die beim heutigen Spatenstich am Kindergarten Lehen 1 und 2 dabei waren, ist das alles jedenfalls ein großes Abenteuer.

