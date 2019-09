2.575 Euro brutto erhält Dankl als Gemeinderat der Stadt Salzburg jeden Monat. 1.000 Euro davon behält der Museumsangestellte selbst, der übrige Teil speist den Sozialfonds für Menschen in Notlagen. Bei einem Pressegespräch am Mittwoch schilderte Dankl einige Einzelfälle, in denen bereits geholfen werden konnte.

Schnelle Hilfe in finanzieller Not

So ist etwa ein Salzburger nach Scheidung und Arbeitsplatzverlust in die Wohnungslosigkeit gerutscht. Für einen Neustart fehlte letztlich nur mehr ein Bankkonto. Für dessen Eröffnung war aber ein Lichtbildausweis erforderlich. Doch der Mann hatte die dafür nötigen 70 Euro nicht. Oder ein anderer, der einen Monat jeden Tag eine Stunde früher aufstehen musste, um zu Fuß zur Arbeit zu kommen, weil er sich die 30 Euro teure Reparatur seines Fahrrades nicht leisten konnte.

Dankl: "Verliert den Bezug zu den Menschen"

Im Zuge der Diskussion über überhöhte Kanalgebühren in der Stadt – pro Haushalt werden im Jahr etwa 100 Euro mehr eingenommen als notwendig – hätten mehrere Gemeinderäte gemeint, zehn Euro im Monat täten doch niemandem weh. "Da sieht man, wie abgehoben die Politik von der Realität vieler Salzburger ist", so Dankl. Wobei Salzburg die Hauptstadt der Luxus-Politikergehälter sei.

So liege schon der Gemeinderatsbezug über dem Bruttogehalt einer Kindergärtnerin oder Pflegerin (2.300 Euro) in der Stadt und um rund 1.000 Euro über dem eines Gemeinderates in Innsbruck. Auch in größeren Städten wie Graz oder Linz sei der Betrag deutlich geringer. Bei einem Stadtrat falle in Salzburg der Bezug mit 12.000 Euro mehr als doppelt so hoch aus als in Innsbruck. "Da verliert man den Bezug zu den Menschen, für die man die Politik machen sollte."

Terminvereinbarung via Telefom

Seit Mitte Mai sitzt mit dem 30-jähriger Historiker erstmals seit 57 Jahren wieder ein "Kommunist" im Salzburger Rathaus. Die KPÖ Plus hält eines der 40 Mandate. Im Juni startete Dankl den Sozialfonds, seither habe es rund 40 bis 50 Anfragen gegeben, alleine in den vergangenen zwei Wochen hätten etwa 15 Personen die Sprechstunden aufgesucht. Telefonische Terminvereinbarungen sind unter der Nummer 0662/8072-2852 möglich. Die 18.000 Euro Fraktionsförderung pro Jahr darf die KPÖ Plus nicht für den Sozialfonds anzapfen, weil diese Gelder zweckgebunden seien. Für jedes Jahr zum Jahresende kündigte Dankl einen "Tag der offenen Konten" für den Sozialfonds an.

Sozialfonds nach Grazer Vorbild

Vorbild für Salzburg ist der Sozialfonds der Grazer KPÖ. Dort haben die Mandatare im Gemeinderat und Landtag seit 1998 von ihren Politbezügen nur ein durchschnittliches Facharbeitergehalt selbst behalten und mit dem Rest den Fonds gespeist. Seither kamen über zwei Millionen Euro zusammen, mit denen über 16.000 Einzelpersonen oder Familien geholfen wurde.

Dankl lud am Mittwoch auch seine Kollegen im Salzburger Gemeinderat ein, sich am Sozialfonds zu beteiligen: "Denn bisher hat mir noch keiner schlüssig erklären können, warum er hier mehr als doppelt so viel bekommen soll als in anderen Gemeinderäten."

(Quelle: APA)