Steinlechner feiert 2024 Wiedereröffnung mit neuem Pächter

Beim bekannten Salzburger Gasthaus Steinlechner gibt es wieder einmal einen Pächterwechsel: In Zukunft hat dort Wirt Peter Huber das Ruder in der Hand. Er will das Lokal wieder zu einem geselligen und gemütlichen Treffpunkt in der Landeshauptstadt machen, erklärt er am Mittwoch in einer Aussendung.

Alles beim Alten beim Wirtshaus Steinlechner

„Persönlich freue ich mich sehr auf diese neue Aufgabe, denn entgegen allen Unkenrufen zum Thema Gastronomie bin ich mit Leib und Seele Wirt“, so Huber. Mit dem gesamten Team wolle man wieder „Wirtshaus leben“ zelebrieren. Am 3. Jänner geht der Tagesbetrieb los, die offizielle Eröffnungsfeier steigt am 20. Jänner. Für das erste „Happening“ muss man allerdings nicht bis zum neuen Jahr warten: Zu Silvester soll es eine kleine Party mit „Freunden“ samt Büffet und DJ geben.

Baulich bleibt beim Steinlechner mehr oder weniger alles beim Alten. Mit nur wenigen Adaptierungen will Huber mit seinem Team zu neuen alten Ufern des „Kultwirtshauses“ aufbrechen.

Seit 1844 ist das Steinlechner im Salzburger Stadtteil Parsch ein beliebter Treffpunkt für die Menschen in Salzburg. Serviert wird dort vor allem Wirtshauskost und – natürlich – Bier. Mehrmals wurde in der Vergangenheit der Pächter gewechselt und Insolvenz angemeldet. Zuletzt war das im Herbst 2020 der Fall. Als Grund für die Pleite wurde damals genannt, dass das Lokal die Umsatzerwartungen nicht erfüllt habe.

(Quelle: SALZBURG24)