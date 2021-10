Gegen fünf Uhr morgens stieg heute ein vorerst unbekannter Mann in ein Taxi am Museumsplatz in der Stadt Salzburg ein und gab als Zielort den Hauptbahnhof an. Der Fahrgast änderte sein Fahrziel während der Fahrt. Er wies den 49-jährigen Taxifahrer aus Nigeria an, in die Jahnstraße in Richtung Salzach zu fahren.

Mann bedroht Taxifahrer mit Waffe

Am Ziel wollte der Taxilenker das Fahrgeld kassieren. Der Fahrgast zog laut Angaben des Opfers daraufhin eine Schusswaffe, richtete diese auf das Opfer und forderte mit den Worten "Gib mir deine Kasse" die Herausgabe der Taxieinnahmen.

Opfer flüchtet in Richtung Bahnhof

Um die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen, gab der Täter an, dass er dies bereits mehrfach in der Türkei gemacht hatte. Das Opfer verweigerte das, verließ fluchtartig das Taxi und lief von der Jahnstraße Richtung Bahnhof. Dabei schrie er laut um Hilfe. Dabei begegnete er auf seiner Flucht einem Zeitungszusteller, schrie auch diesen um Hilfe an. Er teilte dem Zeitungszusteller mit, dass der Täter eine Waffe bei sich habe, worauf dieser ebenfalls flüchtete.

Polizei schnappt Verdächtigen

Der Täter flüchtete zu Fuß vom Tatort. Er lief über die Bergheimerstraße in Richtung Itzling. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine männliche Person, ein 24-jähriger Salzburger, festgenommen werden, die das Opfer bei einer Gegenüberstellung und Vorlage von Lichtbilder als vermeintlichen Täter erkannte. Die Waffe wurde bislang nicht gefunden, meldet die Polizei.

Es ergeht das Ersuchen der Polizei, dass sich etwaige Zeugen der Tat mit dem Dauerdienst des Kriminalpolizei Salzburg unter der Nummer 059 133/55 3333 in Verbindung setzen.

(Quelle: SALZBURG24)