Bisher war der rund sechs Jahre alte Gänsegeier Gypsi nicht vom Glück verfolgt: Im Sommer 2016 wurde er ausgehungert und verletzt in Thüringen nahe einer Windkraftanlage aufgefunden. Wahrscheinlich war der große Aasfresser mit den Rotoren einer Windkraftanlage kollidiert. Rund ein Jahr lang verbrachte der Geier dann in einer Großvoliere.

Gypsi entkräftet in OÖ

Seine erste Auswilderung übernahm die Geierschutzinitiative „Gesi“, die ihn bis zum heutigen Tag begleitet. Im August 2017 wurde er mit einem Sender ausgestattet und in Baden-Württemberg in die Lüfte entlassen. In der Schweiz schloss er sich einer Geierpopulation an, die sich im Sommer in den Westalpen aufhält. Mitte September 2017 änderte Gypsi seine Flugroute. Es zog ihn wieder in Richtung Norden. Vorerst landete er wieder in Baden-Württemberg. Einen Monat später ließ sich Gypsi von heftigen Herbststürmen rund 300 Kilometer nach Osten tragen. Aus unerklärlichen Gründen wurde er einige Zeit später entkräftet und mit nassem Gefieder von Mitarbeitern des Zoo Schmiding im oberösterreichischen Krenglbach eingefangen und versorgt.

Zoo Salzburg

Geier im Zoo Salzburg aufgepäppelt

Wenig später wurde der Geier in den Zoo Salzburg gebracht. Nach einer kurzen Erholungszeit in einer Voliere wurde Gypsi zu den Salzburger Stammgeiern zum zweiten Mal in den Freiflug entlassen. Einige Zeit zog er mit den anderen seine Kreise über Salzburg. Im November machte er sich dann auf den Weg in Richtung Süden. Anfang Dezember wurde Gypsi in Slowenien in geschwächtem Zustand aufgefunden. Nach wenigen Tagen in einer Pflegestation wurde er in die niederösterreichische Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) gebracht. Der Verdacht einer Bleivergiftung hatte sich nach der Untersuchung an Veterinärmedizinischen Universität Wien bestätigt, berichtet der Salzburger Zoo. Durch angeschossene und tote Tiere, die von Jägern nicht gefunden werden, kommt Blei in die Nahrungskette und gelangt so in die Körper der Aasfresser.

Ein ganzes Jahr lang in Pflege

Ein Jahr verbrachte Gypsi nun in einer Großvoliere in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee. Um das Blei aus seinem Körper zu bekommen, wurde der Geier einer Chelat-Therapie unterzogen. Das ist eine spezielle Therapie, die das Schwermetall aus dem Körper herausschwemmt, bevor es sich in den Knochen ablagern kann.

Geier zieht Kreise über Salzburg

„Gypsi ist nun soweit wieder gesund und fit, dass er heute erneut in die Lüfte entlassen werden konnte“, erklärt Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner. Seine Flugbewegungen können mittels eines etwa 50 Gramm leichten Senders genau verfolgt werden. „Wir alle hoffen, dass die mittlerweile dritte Freilassung von Gypsi erfolgreich ist. Wie uns seine bisherige Geschichte zeigt, ist das Überleben von Aasfressern leider nicht gesichert“, sagt Grebner. „Sollte ihm nochmals etwas zustoßen, können wir ihm dank des Senders rasch zur Seite stehen.“