Fünf Monate ist es her, dass Albus den ersten E-Bus in den Linienbetrieb in der Stadt Salzburg aufgenommen hat. Sechs weitere sollen noch heuer folgen, zuerst muss allerdings die notwendige Ladeinfrastruktur dafür errichtet werden. Der Spatenstich für das Millionen-Projekt am Albus-Betriebshof erfolgte am heutigen Mittwoch. Im Dezember sollen die neuen Akkubusse dann bereits ihre dieselbetriebenen Vorgänger auf den Linien 36 und 181, die die Stadt Salzburg mit der Gemeinde Wals-Siezenheim (Flachgau) verbinden, vollständig ersetzen, kündigte Albus-Geschäftsführer Hermann Häckl an.

Acht Ladestationen für Salzburger Akkubusse

Bis dahin gibt es noch viel zu tun: Auf dem Grundstück in der Julius-Welser-Straße muss eine 30kV-Erdleitung verlegt und eine Trafostation gebaut werden. Diese soll die geplanten acht E-Ladesäulen mit einer Leistung von je 360 kW mit Strom versorgen. Insgesamt werden rund drei Kilometer Kabel verlegt. Damit die Akkubusse jeden Morgen sicher „vollgetankt“ sind, wird auch an einem „intelligenten Lademanagementsystem“ gearbeitet. Den benötigten Strom will Albus mit Photovoltaik-Anlagen auf den bisher ungenutzten Dächern selbst erzeugen. Diese wurden bereits angebracht und sind in einem Video von Albus zu sehen:

Die Kosten für das Projekt im Überblick:

Zirka drei Mio. Euro für die neue Fuhrparkflotte

Davon knapp über 1,5 Mio. an Fördergeld

Zirka 1,7 Mio. für die neue PV-Anlage

Davon zirka 400.000 Euro Fördergeld

Albus Salzburg Der Bauplan für die Ladestationen am Albus Salzburg-Gelände.

Reichweite von rund 400 Kilometer

Dass die E-Busse im Salzburger Stadtverkehr gut zurechtkommen werden, bezweifelt Häckl nicht. Die Fahrzeuge hätten eine Reichweite von zirka 370 Kilometern, „und das bei jeder Witterung“, betont er. Bei guten Fahrbedingungen seien sogar über 400 Kilometer möglich. Derartige Strecken habe aber ohnehin kaum ein Bus zu bewältigen. Im Schnitt lege ein Linienbus etwa 340 bis 350 Kilometer pro Tag zurück – bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 13 bis 14 km/h, erklärt der Albus-Geschäftsführer.

Die neuen Akkubusse in Zahlen:

Sechs neue Niederflur-Linienbusse „Lion’s City 12E“ von MAN

Zwölf Meter lang

Platz für 88 Menschen

Zirka 370 Kilometer pro Akkuladung

Ladezeit von zirka drei Stunden

Salzburger Öffis bis 2030 komplett emissionsfrei

Eine neue EU-Richtlinie schreibt vor, dass ab dem Jahr 2030 ausschließlich emissionsfreie Busse im urbanen Bereich unterwegs sein dürfen. Dem kommt Salzburg mit den neuen Akkubussen zumindest einen kleinen Schritt näher – und das, obwohl die Direktive für den regionalen Verkehr eigentlich erst später greift. Es handle sich deshalb um „ein besonders zukunftsweisendes Projekt“, dem noch viele weitere folgen würden, meint Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) beim Pressegespräch. Das bestätigt auch Häckl: In den kommenden Jahren wolle man die Ladeinfrastruktur nach und nach ausbauen und immer mehr Dieselbusse durch akkubetriebene Fahrzeuge ersetzen. Bis 2030 werde man damit bestimmt fertig, ist der Albus-Chef zuversichtlich.

