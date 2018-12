Besonders hervorgehoben wurden das Brauchtum mit den vielen alten Traditionen sowie die täglichen Auftritte von Chören vor dem Dom. Weiter im Ranking angeführt sind die Adventmärkte in Berlin, Straßburg, Göteborg und im englischen Bath.

Christkindlmarkt ausgezeichnet: Betreiber erfreut

"Authentisches und heimisches Brauchtum ist für uns als Betreiber des Salzburger Christkindlmarktes eine absolute Herzensangelegenheit. Immerhin organisieren und betreuen wir während der Adventszeit mehr als 90 Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen", freut sich Christkindlmarkt-Obmann Wolfgang Haider über die Erwähnung in der Londoner Times.

"The Times" mit Sitz in London zählt zu den ältesten (gegründet 1785) und einflussreichsten Tageszeitungen in England. Mit einer Auflage von rund 450.000 Stück wird die sie täglich von rund einer Million Briten gelesen.

Die Empfehlung der "Times" im Wortlaut:

Salzburg: Best for Carols and ancient traditions: The pretty hometown of Mozart and The Sound of Music comes into its own at Christmas, with snow-sprinkled renditions of ‘Silent Night’ (the carol was written and first performed nearby) and market stalls that look much as they did when they were first set up in the 15th century. The focus here is on quality over quantity, so expect hand-knitted socks rather than novelty candles. Join the free daily concerts at 5pm in front of the cathedral, or belt out carols at the Tuesday sing-alongs (6pm-8pm). Travel’s tip: Make the 90-minute bus journey to romantic St Wolfgang; on Wednesdays, this lakeside Christmas market is lit entirely by candles.