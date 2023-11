Mit Wizz Air geht eine weitere Fluglinie am Airport Salzburg an den Start. Die Ankündigung erfolgte bereits im Mai 2020, die Corona-Pandemie machte dem Vorhaben allerdings einen Strich durch die Rechnung: „Mit den Landeverboten in den angestrebten Zieldestinationen mussten die geplanten Flugverbindungen leider eingestellt werden“, so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer in einer Aussendung am Donnerstag.

Wizz Air startet mit Verbindung nach London Luton

„Umso mehr freuen wir uns, dass die ungarische Airline Salzburg neben Wien als zweiten strategischen Partner in Österreich in ihr Destinationsangebot aufnehmen wird“, teilt Ganghofer weiter mit. Gestartet wird im Februar 2024 vorerst mit London Luton, im Sommer 2024 folgen die Destinationen Bukarest und Skopje. An der Ausdehnung des Streckenangebots soll in den kommenden Wochen weitergearbeitet werden.

Wizz Air-Flüge im Überblick:

London Luton: Dienstag, Donnerstag und Samstag

Skopje: Montag, Mittwoch und Freitag

Bukarest: Dienstag, Donnerstag und Samstag

Die Flugverbindung nach London Luton eignet sich zum Winterstart, um vor allem Skifahrer:innen nach Salzburg und in die umliegenden Wintersportregionen zu bringen. Im Sommer wird das Angebot mit Bukarest und Skopje um zwei Destinationen im südosteuropäischen Raum erweitert. Die drei Destinationen können somit schon bald nonstop ab Salzburg erreicht werden.

Über Wizz Air Wizz Air betreibt eine Flotte von 191 Airbus A320 und A321. Die Fluglinie verzeichnete von Oktober 2022 bis September 2023 rund 57,6 Millionen Passagiere.

(Quelle: SALZBURG24)