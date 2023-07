Der Ferienauftakt in Bayern und Baden-Württemberg am Freitag bedeutet für rund 3,1 Millionen Schülerinnen und Schüler sechs schulfreie Wochen. Viele davon werden diese teilweise am Mittelmeer, in Österreich und den östlichen Nachbarstaaten verbringen. Daher wird am Hauptreisetag, dem Samstag, eine Reisewelle auf den Transitrouten im Süden, Westen und teilweise auch im Osten rollen, prognostiziert der Autofahrerclub ARBÖ in einer Aussendung am Dienstag.

Geduld auf Salzburgs Straßen gefragt

Trotz der Beobachtung, dass sich der Reiseverkehr zum Teil auf Freitagnachmittag und Sonntag verlagert, wird sehr wahrscheinlich am Samstag wieder die meiste Geduld gefragt sein. Die Abfahrtssperren für den Transitverkehr auf der A10 in Salzburg gelten an diesem Wochenende ebenso wieder, wie die Transitverbote in Tirol.

Verkehrsmeldungen in Echtzeit

In Salzburg sind entlang der A10 die Abfahrtssperren für den Durchzugsverkehr in Kraft. Gesperrt sind die Abfahrten Puch, Hallein, Kuchl, Golling, Pfarrwerfen, Pongau, Hüttau, Eben, Altenmarkt und Zederhaus. Die Sperrzeiten gelten immer von Donnerstag bis Sonntag, jeweils zwischen 6 und 22 Uhr.

Wo Stau erwartet wird

Tauernautobahn (A10), im Großraum Salzburg, zwischen Golling und Eben abschnittsweise, vor der Mautstelle St. Michael und im Großraum Villach

Brennerautobahn (A13), zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg

Fernpassstrecke (B179), im gesamten Verlauf und speziell vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und vor dem Lermoosertunnel

Innkreisautobahn (A8), vor dem Grenzübergang Passau/Suben

Inntalautobahn (A12), vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden

Karawankentunnel (A11), vor dem Karawankentunnel und im Großraum Villach

Ostautobahn (A4), vor dem Baustellenbereich bei Bruck/Leitha und dem Grenzübergang Nickelsdorf

Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellebereichen zwischen St. Pankraz und Windischgarsten, zwischen Trieben und Treglwang und zwischen Übelbach und Gratkorn sowie vor der Tunnelkette Klaus, dem Bosrucktunnel, dem Gleinalmtunnel und den Gratkorntunneln.

(Quelle: SALZBURG24/APA)